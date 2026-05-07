Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2,6% en abril: qué estiman para este mes

Los analistas que consulta el BCRA anticiparon una inflación de 2,6 por ciento. REUTERS/Agustin Marcarian

Las consultoras relevadas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevén que la inflación de abril se ubicará en 2,6% mensual. En caso de cumplirse la proyección, implicaría la primera desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en casi un año.

La proyección de los encuestados se mantuvo sin cambios respecto a la encuesta anterior. Este valor refleja la expectativa de estabilidad en el ritmo de aumento de precios para el cuarto mes del año. Para mayo, estimaron un 2,3 por ciento.

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El grupo de analistas que históricamente mostró mayor precisión en sus estimaciones (Top 10) calculó una inflación mensual de 2,7% para abril, repitiendo la estimación registrada en el relevamiento previo. Esta cifra sugiere una visión levemente más elevada entre quienes tuvieron mejores resultados en sus pronósticos recientes.

En relación con la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, los participantes del REM estimaron un alza de 2,6% para abril, lo que representa un incremento de 0,1 punto porcentual respecto a la medición anterior. El Top 10, por su parte, proyectó una inflación núcleo de 2,7% para el mismo período, sin variaciones respecto al relevamiento previo.

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