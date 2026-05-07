El Banco Nación lanzó títulos en pesos y en dólares por USD 370 millones: cómo son y qué tasa de interés pagan

Luego de 30 años sin este tipo de emisiones, el Banco Nación colocó títulos de deuda en el mercado de capitales local por USD 370 millones.

En línea con el crecimiento de la emisión de deuda corporativa argentina, el Banco Nación concretó una colocación de títulos en el mercado de capitales local, superando el equivalente a 370 millones de dólares.

Según informó la entidad, la operación representa la primera de esta magnitud en más de tres décadas y registró una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, lo que “refleja la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina”.

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La colocación incluyó tres clases de instrumentos: denominados en pesos, en dólares y en UVA. Estos títulos fueron diseñados para ofrecer alternativas a distintos perfiles de inversores, entre los que se encuentran tanto personas humanas como jurídicas, sean o no clientes del banco. Los colocadores, además del Nación, serán Santander, Galicia, BBVA, Macro Securities y Nación Bursátil.

“De esta manera, la entidad suma un nuevo instrumento de ahorro e inversión respaldado por la entidad bancaria más grande del país”, destacó el Banco Nación en su comunicado oficial.

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El Banco Nación emitió un título en dólares, otro en pesos y un tercero en UVA.

“El Banco logró una tasa de TAMAR +4.25% en la Clase 1, 5,50% en Dólar MEP en la Clase 2 y, especialmente, UVA +5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda. Cabe destacar que las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco, que privilegió tasas compatibles con su estrategia de préstamos. Por ello, se aceptó un alto porcentaje de las ofertas recibidas (más de 1.600 en las 3 clases), específicamente en la Clase 1 (TAMAR + margen) y la Clase 3 (UVA)”, indicaron desde la entidad pública.

Los fondos obtenidos se destinarán a fortalecer el crédito productivo y familiar. “MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo”, detalló la entidad. El comunicado subraya que esta colocación forma parte de un programa vigente que prevé emisiones por hasta 1.500 millones de dólares y constituye solo el primer paso de una serie de operaciones que el banco planea realizar en el mercado local. “Seguimos prestando a PyMEs y familias”, concluyó el Banco Nación.

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Cómo son los títulos del Nación

• El bono en pesos (Clase 1) tiene un plazo de 12 meses y ofrecerá una tasa variable, compuesta por la TAMAR Privada más 4,25 por ciento. Esta referencia (TAMAR) corresponde a la tasa que abonan los bancos privados por depósitos superiores a $1.000 millones, actualmente en torno al 23,1 por ciento. Los intereses se abonan de manera trimestral y el capital se reintegrará en su totalidad al final del período. El monto mínimo de suscripción era de 1.000.000 de pesos.

• El bono en dólares (Clase 2) tiene una duración de 36 meses y la tasa de interés es de 5,50% en Dólar MEP. El pago de intereses se realizará cada seis meses y la devolución íntegra del capital se concretará al vencimiento. Se requería una inversión mínima de 1.100 dólares.

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• El bono en UVAs (Clase 3) tiene un plazo de 24 meses, con tasa fija de 5,25 por ciento. El capital se ajusta diariamente en función de la evolución de la UVA, lo que protege ante la inflación. Los intereses se pagan en forma trimestral. El capital, ajustado, se devolverá en cinco cuotas trimestrales a partir del mes 12. Para invertir se necesitaban al menos 1.100 UVAs, equivalentes a 2.115.355 pesos según la cotización actual.

Los clientes del Banco Nación podían adquirir cualquiera de estas alternativas sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Quienes no son clientes debían descargar la aplicación “BNA+”. En caso de no contar con cuenta comitente o caja de ahorro en dólares, estas se pueden abrir automáticamente al solicitar los títulos, sin costos de mantenimiento.

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Otro aspecto a considerar es que quienes sean clientes de los bancos colocadores (Santander, Galicia, BBVA y Macro) y tengan cuenta comitente, no necesitan abrir una en el Nación. Podrán operar estos instrumentos directamente desde su entidad habitual.