Coloquio de IDEA 2020: los empresarios aseguran que aceptan una reforma tributaria, pero piden que el Gobierno revise el gasto

El set donde se realiza la parte presencial del Coloquio 2020, en el CEC porteño

Si hay una contradicción que los empresarios ven en el Gobierno es que plantea desde el discurso que la forma de generar dólares genuinos es mediante la exportación y la Argentina tiene una estructura tributaria que desalienta el comercio exterior. No es novedad que se cuestione desde el mundo privado la alta presión impositiva que existe en el país, pero tampoco lo es el hecho de que no hay margen fiscal para bajar impuestos, y mucho menos en el actual contexto de pandemia.

En este escenario, y mientras el equipo económico trabaja en una reforma tributaria que buscará mayor progresividad y simplificación de los impuestos, la pregunta que los empresarios se hacen es qué pasa con el gasto, cuya reducción también es otra vía para avanzar hacia un camino de reducción del déficit fiscal, que este año cerrará en 8 puntos del producto.

“ Trabajar en un marco impositivo es una urgencia que tenemos. La carga es muy alta. Un comerciante hoy cada vez que acepta pagos con tarjeta, ya de entrada cobra 10% menos. Entiendo que hay un rojo fiscal que cubrir, pero también el déficit tiene que ver con el gasto”, dijo un empresario del sector financiero en el marco del 56° Coloquio de IDEA, que hoy está desarrollando su segunda jornada de manera virtual bajo el título “Qué país queremos ser”.

Roberto Alexander, presidente del Coloquio

Otro hombre de negocios, CEO de una empresa de servicios, enfatizó que la “Argentina es extremadamente cara y no es competitiva” y que si bien ve bien una reforma que apunte a una mayor progresividad, “no sólo hay que mirar los ingresos, sino también los gastos”. “Yo no veo reforma tributaria que esté acompañada por una revisión del gasto público”, reforzó.

En la apertura del evento, el presidente Alberto Fernández prometió no devaluar ni “jamás" tocar los depósitos de los argentinos.

En la primera jornada, Roberto Alexander, presidente de IBM y el Coloquio aseguró que “No quiero una Argentina cancelada”. “Queremos un país con empresas que innoven, que creen riqueza de una forma sustentable, que den trabajo, que nutran socialmente. Y queremos compartir nuestra visión y pensar con otros. Yo sé que hay mucha desconfianza hacia los empresarios. Pero les puedo asegurar que somos muchos, diría la mayoría, los que ponemos toda nuestra energía y vocación para que nuestro país crezca”, agregó.

Roberto Murchison, presidente de IDEA también fue contundente en declaraciones radiales: “Hay algunas decisiones que tomó el Gobierno durante la pandemia que no han sido buenas señales al empresariado, pero creo que han tomado nota de eso”. La mañana de la primera jornada y el muro digital en que varios empresarios opinaron estuvo cargada, luego del discurso de Fernández, de comentarios sobre dólar y Cristina Kirchner.

Lo cierto es que el mensaje que ha transmitido el Gobierno en los últimos meses, y ratificado en el proyecto de Presupuesto 2021, es que el gasto se sostendrá, especialmente las erogaciones de capital (obras), ya que “una política fiscal expansiva es clave para la recuperación económica luego de la pandemia", remarcó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro con pares del G24 en el marco de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial.

Gastón Remy y Rodrigo Zarazaga, en el panel en el cual explicaron los alcances del grupo SeamosUno

En este contexto, y con un déficit fiscal primario elevado, la reducción de la presión impositiva es casi una misión imposible. Además, el Gobierno hizo un intento con la baja temporaria de las retenciones al campo para lograr una mayor liquidación de divisas y no tuvo el efecto buscado. “Hasta acá no ha rendido lo que esperábamos que rinda. ¿Hay responsables? El mercado, que no exporta y no liquida dólares y está especulando con una devaluación. Pero una devaluación no va a haber”, dijo en los últimos días el presidente Alberto Fernández.

Por otra parte, en una entrevista reciente, el jefe de Estado dijo que los sectores empresarios siempre piden una baja de impuestos, pero la realidad indica que cuando esto ocurre, por ejemplo el caso de una baja de los impuestos a los alimentos, eso nunca se traslada al precio, sino que se convierte en utilidad de la empresa. “Además, tenemos que entender que el país tiene un problema fiscal muy severo”, dijo en esa oportunidad.

Alberto Fernández en la apertura del Coloquio 2020

Para los empresarios, el Gobierno está lleno de contradicciones . “Pide aumentar las exportaciones y no genera incentivos para hacerlo; plantea el diálogo con todos los sectores para lograr consensos y luego salen medidas y leyes que no los benefician -un claro ejemplo fue la Ley de Teletrabajo-; reclama inversiones y cambia las reglas de juego permanentemente, entre otras tantas”, enumera uno de los asistentes del Coloquio.

“Lo que pregonamos siempre es seguridad jurídica y reglas claras. Hoy las inconsistencias están ahí. Hay cambios de reglas permanentemente”, manifestó otro participante.

“Veo una contradicción entre lo que se manifiesta y algunas cosas que se hacen. Se manifiesta que necesitamos que el país crezca, que exporte, y que sea competitivo. Para eso, es necesario invertir y recrear confianza. Argentina es extremadamente cara y no es competitiva”, planteó otro directivo que participa del evento empresario. A su vez, un referente del sector de salud afirmó: “Creemos que la solución estructural de la pobreza viene de la mano del empeño genuino. Para eso, es necesaria la inversión. ¿Están los fondos en el sector privado? Si, sólo hay que crear confianza para que vengan”.

Los empresarios también perciben contradicciones políticas, que enturbian el escenario económico. Según coincidieron algunos hombres de negocios consultados por este medio, hay un paquete de medidas estructurales a tomar en el actual contexto macro, pero son imposibles sin un acuerdo político.

Seguí leyendo:

Thomas Friedman, columnista del New York Times: “La Argentina es el lugar para aquellos que quieren correr riesgos”

Coloquio de IDEA: dólar, confianza, la relación con Cristina Kirchner y otros reclamos de los empresarios al Presidente