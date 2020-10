Coloquio de IDEA: dólar, confianza, la relación con Cristina Kirchner y otros reclamos de los empresarios al Presidente

Roberto Alexander, Presidente del 56 Coloquio IDEA

Confianza. Es la palabra clave que hoy circula por los pasillos virtuales del 56° Coloquio de IDEA, que comenzó este miércoles en formato online, por primera vez en la historia de este evento a raíz de la pandemia. El presidente Alberto Fernández participó, desde la quinta de Olivos de la apertura y les dijo a los miles de hombres y mujeres de negocios que prestaban atención desde sus pantallas que “la desconfianza se crea porque se repiten cosas que no son ciertas”. “Desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que dicen que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Necesitamos una Argentina que crezca con confianza. Y que los empresarios entiendan de una vez y para siempre que tenemos que trabajar juntos", manifestó el jefe de Estado.

El Presidente habló de generar confianza y lo que en el mundo empresario se percibe es que las señales que se dan desde el propio Gobierno justamente van en el sentido contrario. Desde las mayores restricciones cambiarias, que generaron más ruido y mayor brecha, hasta definiciones como el nuevo impuesto a la riqueza, o los temas vinculados con la Justicia, entre otros. Genera una fuerte preocupación la marcha de la economía y hay una percepción entre los empresarios de que el Gobierno no tiene un rumbo claro de hacia dónde quiere ir.

Roberto Murchison, Presidente de IDEA

“Hay algunas decisiones que tomó el Gobierno durante la pandemia que no han sido buenas señales al empresariado, pero creo que han tomado nota de eso”, remarcó el presidente de IDEA, Roberto Murchison. Además, en diálogo con Infobae, valoró la presencia del Presidente en el evento y rescató la idea de que en el capitalismo, las empresas tienen un rol que cumplir. “Coincidimos en que hay aspectos de ese capitalismo que tienen que cambiar, como cuestiones vinculadas al individualismo, por ejemplo. Hay que construir en sociedad y mucho más en medio de la pandemia”, dijo.

Sobre la problemática de la falta de dólares, Murchison afirmó que está bien que se haya aclarado que no se tocarán los depósitos de los ahorristas y que los problemas cambiarios en la Argentina no son nuevos. “Es un problema de moneda, en rigor: Brasil ahorra en su moneda y acá hace años que perdimos eso. Nos cuesta confiar por cuestiones valederas. El Presidente lo entiende y está bien que se trabaje con eso”, dijo el empresario, quien se mostró esperanzado con que se resuelva.

Según dijo, desde IDEA confían en que esto se arregla con decisiones de largo plazo, que las reservas son bajas y que hay que reforzarlas. "La brecha es un tema que hay que resolver cuanto antes”, aseguró.

Miguel Blanco, del Foro Empresarial y Swiss Medical

Por su parte, la CEO y presidente de Whirlpool Argentina, Paula Altavilla, celebró que el Presidente haya participado para compartir su visión y planteó que “las empresas tienen un rol importante que jugar en la salida de la crisis. Se necesita diálogo y generación de confianza”, añadió.

Dichos en el muro

El muro de la plataforma virtual mediante la cual se está transmitiendo el coloquio sirvió para que algunos participantes expusieran allí sus visiones en simultáneo a las declaraciones de Alberto Fernández. No fueron muchos los arriesgados, pero los pocos que lo hicieron se mostraron desconfiados respecto del mensaje presidencial.

“Lamentablemente, su palabra está tan devaluada que no es creíble. El sábado avaló el concepto de que los empresarios somos los enemigos frente a Verbitsky”, dijo Alejandro Gawianski, presidente de HIT. “El presidente dice cosas, que Cristina contradice. El problema de desconfianza es que él no se planta frente a Cristina Fernández. Parece que manda ella. Por eso no le puedo creer”, opinó Héctor Poli, director de Pluspetrol.

Hay algunas decisiones que tomó el Gobierno durante la pandemia que no han sido buenas señales al empresariado, pero creo que han tomado nota de eso (Murchison)

A su vez, el presidente de la organización CIATI, Rodolfo Ardenghi, le hizo una “humilde sugerencia" al mandatario: “que se junte con sus compañeros competentes y decentes y tome la iniciativa, pues es la urgencia del ahora”.

En el chat común de todos los participantes, el presidente de Equifax, Santiago Pordelanne, planteó: “El día que hagamos una autocritica integral, y no solo la crítica del predecesor como causante de todos los males, estaremos en condiciones de salir”.

Por su parte, el director de IDEA y de Swiss Medical, Miguel Blanco, coincidió con sus colegas respecto de la importancia de haber contado con la presencia del jefe de Estado en la apertura del evento y haber dirigido su mensaje a los empresarios. Pero cree que “sigue habiendo diferencias en el diagnóstico de las causas de los problemas que afectan a la Argentina”.

“Y no nos ponemos de acuerdo sobre los datos básicos como, por ejemplo, la mención a las causas de evolución de las reservas en el segundo semestre de 2019. Tampoco creo que haya consenso sobre las soluciones a los problemas. Sostener que la intervención de la burocracia estatal puede agregar o mejorar la competencia en un sector tan dinámico como las telecomunicaciones es ignorar los efectos negativos de 70 años de intervencionismo estatal en sectores como la energía, las líneas aéreas y otros sectores críticos de la economía”, sostuvo Blanco.

El salteño y director de Celulosa Argentina, José Urtubey, consideró “sumamente importante la visión federal” planteada en el discurso del Presidente, así como también el énfasis puesto en la intención de dinamizar la construcción. Pero sostuvo que hoy el principal desafío es equilibrar las variables macroeconómicas, en particular, la política cambiaria.

Por su parte, el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, destacó la apertura al diálogo por parte de Fernández, ya que la experiencia muestra que cuando hay interacción e intercambio de visiones, las cosas funcionan. Y puso como ejemplo el plan diseñado para la industria automotriz, consensuado entre el sector empresario, el gremio (Smata) y el Gobierno. “El diálogo sirve. Con la Ley de Teletrabajo no se dialogó tanto y no funcionó bien”, agregó.

Respecto de la incertidumbre económica, Herrero la adjudicó justamente a la falta de comunicación. “Cuando no hay diálogo, la percepción puede ser correcta o incorrecta. La Argentina viene con una falta de dólares desde hace 50 años y hay que trabajar en consenso para buscarlos de manera genuina. Hoy la situación es muy difícil y fue agravada con la pandemia, pero se puede salir si todos nos ponemos de acuerdo”, destacó. Reconoció además que hay que “evitar señales contradictorias” que generan incertidumbre.

A su turno, el CEO de Newsan, Luis Galli, enfatizó que para recorrer el camino del país que todos buscan, hay que ocuparse de la institucionalidad, respetando la reglas de juego y generando confianza para atraer inversiones. “Es la única manera de poder erradicar la pobreza”, manifestó.

Seguí leyendo:

Kristalina Georgieva: “Argentina enfrenta muy dramáticos desafíos, una profunda recesión y las condiciones sociales están empeorando”

Duro discurso de apertura de IDEA: “No quiero una Argentina cancelada”