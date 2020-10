Thomas Friedman, columnista del New York Times: “La Argentina es el lugar para aquellos que quieren correr riesgos”

El analista Thomas Friedman expuso sobre la pos pandemia en el 56 Coloquio de IDEA

“La Argentina es el lugar para aquellos que quieren correr riesgos. Pueden crear empresas fácilmente e incluso hacer una plataforma para aprovechar la belleza natural de Argentina y decir ‘estamos abiertos, vengan. Tenemos montañas maravillosas, lagos, podrían estar en cualquier lugar, entonces ¿por qué no acá? Les vamos a dar el marco jurídico necesario, capital semilla y redes de WIFI’”, afirmó Thomas Friedman, ganador de tres Premios Pulitzer y columnista de Asuntos Exteriores de The New York Times, en el marco del 56° Coloquio de IDEA que comenzó este miércoles de manera virtual y se extenderá hasta el viernes.

En medio de la “nueva normalidad”, donde todo es remoto, el analista internacional dio la charla para los más de 10.000 empresarios que estaban escuchando el evento desde su casa, en los Estados Unidos. Tras referirse a los grandes cambios que provocó la pandemia, Friedman aseguró que "es una gran oportunidad para resetear. Pero quienes no piensan en el futuro, normalmente no tienen éxito. Hay que invitar al mundo y les aseguro que la gente va a ir a la Argentina” , auguró.

El mensaje principal que Friedman dejó en su exposición fue que el “mundo cambió”, que las “miradas binarias están explotando” y que se generan “ecosistemas colaborativos que juntan a todos los partidos y personas, empresas innovadoras que educan y emplean”. En este sentido, aseguró que “van a desaparecer la derecha y la izquierda”.

Durante su exposición en el panel “El mundo post pandemia”, el columnista internacional dijo además que la pandemia del coronavirus es el “tercer gran momento de Prometeo, impulsado por las aceleraciones simultáneas de tecnología, globalización, y cambio climático y degradación ambiental”, a la vez que pronosticó que “los países que prosperarán serán aquellos capaces de crear amplios ecosistemas colaborativos y coaliciones adaptativas complejas”.

“Creo que el mundo en los últimos 600 años pasó por tres grandes momentos: Prometeo, que robó el fuego del cielo para dárselo a la civilización; la creación de la imprenta con la revolución industrial, y creo que éste es el tercer momento de Prometeo”, refiriéndose a la pandemia del coronavirus. Y siguió: "Algunos lo llaman la cuarta Revolución Industrial, pero no lo comparto porque creo que lo de hoy no tiene nada que ver con lo industrial. Hemos gobernado el mundo en las democracias industriales, con un sistema binario, estable: derecha o izquierda; capitalista versus laborista; mucha regulación versus poca; inmigración abierta o cerrada. Siempre binario. Pero está ocurriendo algo grande que mueve las estanterías y las destruye”, advirtió el escritor.

Friedman aseguró que el mundo está en “aceleración no lineal” y se “fusiona” pasando de la “interconexión, a la interdependencia, y a la fusión”. “Las cosas se fusionan y ya controlar y gestionar el mundo no funciona. Todos necesitan estar en estados múltiples al mismo tiempo”, destacó.

Y planteó un nuevo paradigma sobre los estados múltiples: “Antes el Gobierno educaba y las empresas contrataban, pero como el cambio se aceleró y, por ejemplo, IBM no pudo esperar a que ellos eduquen, crearon su universidad interna. Ahora el nuevo modelo es trabajar para aprender y no aprender para trabajar. Es por eso que vamos a tener que estar en estados múltiples al mismo tiempo: empleados y estudiantes a la vez, empleadores y educadores”.

Friedman se refirió a la importancia de la diversidad e inclusión, y puso como ejemplo a su pueblo Willmar, en Minesota, Estados Unidos, donde crearon una “coalición adaptativa compleja” para gestionar todo el cambio que ocurría a su alrededor a causa de la inmigración. “Allí –explicó– todas las partes se juntaron para maximizar su resiliencia. Lo primero que Willmar logró producir es la inclusión. La necesidad es la madre de la inventiva e inclusión; como los jóvenes abandonaban el lugar, precisaron formar a los inmigrantes latinos y somalíes. La necesidad de mano de obra hizo desaparecer la rigidez tradicional”.

