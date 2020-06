- El tema de la deuda es muy complicado y me parece que es importante que se resuelva bien y tarde en lugar de mal y pronto . Por suerte, parece ser que la reestructuración de la deuda no es prioridad para el Gobierno y esto puede darle espacio a los técnicos para trabajar sin tanta presión política. Ahora usted me dirá que no arreglar con los bonistas tiene costos para el país. Yo creo que esos costos están sobreestimados y en parte ya están hundidos.