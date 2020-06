Desde que se fueron flexibilizando las medidas para la apertura de comercios —los que no estaban entre los rubros esenciales, desde locales de indumentaria hasta inmobiliarias—, el 80% de los que fueron habilitados abrieron. Por eso, desde el Gobierno porteño están analizando cuáles fueron los motivos por los cuales el 20% restante no reabrió, si fue por falta de personal, porque están convencidos de que no van a vender o si cerraron.