Primero lo hizo en 2002 el equipo del ministro Jorge Remes Lenicov, quien, con apenas cuatro meses en el cargo, ni siquiera pudo hacer una propuesta formal. El FMI y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos no querían negociar con un gobierno provisional, cuando no sabían si la crisis no sería peor, después del fuerte paquete de ayuda que había recibido el país en el gobierno de Fernando De la Rúa.