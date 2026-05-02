El negocio detrás del Canal: quién decide cuánto vale cruzar por Panamá

El Canal mantiene hasta 41 tránsitos diarios, por encima de su capacidad nominal de 36. AP

El Canal de Panamá está operando hoy en uno de sus momentos más exigentes de los últimos años, no por una falla interna, sino por la presión del comercio mundial, la reconfiguración de rutas marítimas y el impacto de conflictos internacionales como la crisis en Medio Oriente.

En ese escenario, el sistema de asignación de cupos —y en particular las subastas de tránsito— ha cobrado protagonismo tras conocerse que un buque transportador de gas pagó cerca de 4 millones de dólares por asegurar su paso, generando la percepción de que el Canal elevó sus tarifas, algo que la propia autoridad ha desmentido.

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a través de su administrador Ricaurte Vásquez, ha sido clara: no ha habido aumentos de peajes y el Canal no está especulando con sus tarifas. Lo que ha cambiado es el entorno global y la forma en que los clientes valoran el tránsito.

Las subastas de cupos adicionales pueden alcanzar cifras millonarias según la urgencia de la carga. REUTERS/Enea Lebrun/Archivo

“El precio no lo pone el Canal, lo pone el mercado”, explicó Vásquez, al dejar en claro que el monto pagado en una subasta responde a la urgencia de la carga y a las condiciones externas, no a una decisión institucional.

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Para entender este fenómeno, hay que partir de la estructura actual de operación. El Canal mantiene un promedio de 41 tránsitos diarios, por encima de su capacidad nominal de 36, lo que implica una utilización intensiva de recursos humanos, equipos y, sobre todo, agua.

Este aumento no es permanente ni garantizado: responde a condiciones favorables recientes, incluyendo niveles de los lagos más altos de lo habitual para la estación seca, lo que ha permitido ofrecer cupos adicionales al mercado.

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De esos 41 tránsitos, la gran mayoría —alrededor de 36 cupos diarios— se asigna mediante el sistema de reservas anticipadas, mientras que el resto surge de espacios que se liberan por cancelaciones o ajustes operativos.

Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, reiteró que no se han incrementado los peajes y que el valor de los cupos adicionales lo define el mercado según la urgencia de cada tránsito. AP

Esos cupos adicionales son los que entran al mecanismo de subasta, que es donde se generan las cifras más llamativas y donde el mercado define cuánto está dispuesto a pagar por cruzar en un momento específico.

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Cupo garantizado

El cambio estructural más importante ocurrió tras la crisis hídrica de 2023, cuando el Canal dejó atrás el modelo histórico de “primero en llegar, primero en pasar” y adoptó un sistema obligatorio de reservas.

Hoy, ningún buque transita sin un cupo asignado, lo que elimina la incertidumbre operativa y permite planificar con precisión tanto para el Canal como para las navieras.

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En este nuevo esquema, el proceso comienza incluso antes de que el buque zarpe. El naviero solicita un tránsito para una fecha específica, compite con otros clientes en función de su historial, volumen de negocio y frecuencia de uso, y si no logra asegurar un espacio dentro de los periodos establecidos, debe recurrir a las subastas si desea pasar en una fecha específica.

La mayoría de los buques en espera ya cuenta con reserva confirmada para cruzar el Canal. REUTERS

Allí, el precio parte de un piso relativamente bajo —15 mil dólares para buques regulares, 55 mil para “super” y 100 mil para neopanamax— pero puede escalar según la competencia.

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La lógica es simple y brutalmente eficiente: gana quien más necesita pasar. Si una carga energética debe llegar con urgencia a Asia, el naviero puede estar dispuesto a pagar millones para evitar retrasos. En cambio, otros segmentos como los graneleros, con menor margen financiero, rara vez participan en esas pujas. Es un sistema que prioriza el valor económico de la carga, no el orden de llegada.

Subastas

Los datos lo confirman. Más del 80% de las subastas se resuelve por debajo del millón de dólares, y menos del 1% supera los 3 millones, lo que demuestra que los casos de cifras extraordinarias son excepcionales.

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Sin embargo, su impacto mediático ha sido enorme, sobre todo en un contexto de incertidumbre global en rutas como el estrecho de Ormuz, donde las tensiones han obligado a redirigir flotas y aumentar la presión sobre rutas alternativas como Panamá.

El nivel de los lagos y las lluvias determinan la capacidad operativa del Canal. Shutterstock

Este reacomodo del comercio también se refleja en el tipo de buques que están transitando. El Canal ha registrado un aumento en el paso de tanqueros, que han subido de 7 a más de 12 diarios, así como en buques de gas y graneleros.

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En algunos casos, el volumen ha alcanzado entre 10 y 15 graneleros por día, niveles similares a los previos a la pandemia, lo que evidencia un cambio en la dinámica global del transporte marítimo.

A pesar de la alta actividad, la ACP rechaza la idea de que exista congestión. Actualmente hay más de 100 buques en área de espera, pero cerca del 90% ya tiene su reserva asignada, lo que significa que no están esperando un turno incierto, sino cumpliendo un calendario definido. La diferencia es clave: no es una fila caótica, sino una operación planificada.

Muchos de estos buques llegan con anticipación por decisión estratégica. Panamá ofrece servicios logísticos como abastecimiento, cambio de tripulación y mantenimiento, lo que convierte la espera en una oportunidad operativa.

Un buque transportador de gas pagó cerca de $4 millones por asegurar un cupo de tránsito, en una subasta marcada por la alta demanda y la urgencia de rutas en medio de la crisis energética global. EFE/Bienvenido Velasco

Otros llegan antes para intentar adelantar su tránsito mediante subasta, lo que puede liberar cupos futuros y alimentar el mismo sistema dinámico.

Este modelo genera un efecto en cadena. Cuando un buque adelanta su paso, deja libre su espacio original, que puede ser ofrecido nuevamente al mercado. Es ahí donde el Canal introduce nuevos cupos en subasta, sin alterar la estructura base de 36 tránsitos, pero maximizando el uso de la capacidad disponible.

Factor clave: Agua

Sin embargo, hay un factor que el Canal no controla: el agua. Aunque hoy opera con holgura gracias a condiciones climáticas favorables, la sostenibilidad de los 41 tránsitos diarios dependerá directamente de las lluvias y del nivel de los lagos. El propio Vásquez lo ha advertido: la capacidad actual podría ajustarse si cambian las condiciones hidrológicas.

En paralelo, el Canal ha fortalecido su modelo comercial con herramientas como el programa LOTSA (Long Term Slot Allocation), que permite a clientes asegurar espacios a largo plazo. Este sistema ha alcanzado niveles de ocupación cercanos al 99%, reflejando la alta demanda y la necesidad de previsibilidad en un entorno global cada vez más volátil.

El Canal de Panamá establece un precio mínimo en las subastas —desde unos $15 mil para buques regulares hasta cerca de $100 mil para neopanamax—, mientras que el valor final lo determina la competencia entre navieras. REUTERS

Desde el punto de vista financiero, el desempeño ha superado las expectativas. Aunque se proyectaba una caída en ingresos por el contexto económico global, el aumento en tránsitos y la presión del mercado han sostenido los resultados. Aun así, las autoridades evitan hacer proyecciones a largo plazo, conscientes de que el escenario puede cambiar rápidamente.