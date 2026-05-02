El Inter Miami de Messi recibirá a Orlando City en el clásico de Florida por la MLS: hora, TV y probables formaciones

Lionel Messi anotó un doblete en el último clásico de la Florida (Crédito: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Inter Miami recibirá este sábado a Orlando City a partir de las 20:15 (hora argentina) en el Nu Stadium, el flamante estadio que las Garzas inauguraron este año y donde todavía no conocen la victoria. El partido, válido por la jornada 11 de la Major League Soccer (MLS), será la primera edición del clásico de la Florida en este nuevo recinto y se transmitirá por Apple TV.

El encuentro llega en un momento de transición para el conjunto de Miami. El 14 de abril, Javier Mascherano presentó su renuncia como entrenador del equipo, apenas cuatro meses después de haber guiado al club a su primer título de la MLS Cup. El ex volante argentino, compañero de Lionel Messi tanto en el FC Barcelona como en la selección argentina, alegó razones personales para alejarse del cargo. En su comunicado, agradeció al club, a los jugadores y a los hinchas: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, escribió.

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En su lugar, el club designó a Ángel Guillermo Hoyos como entrenador interino. El argentino dejó su rol de director deportivo para ponerse al frente del conjunto de forma temporal, mientras el club avanza en la búsqueda de un reemplazante permanente. Hoyos tiene más de 20 años de experiencia como futbolista y una extensa carrera como técnico y director deportivo en Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre. También pasó por el área de desarrollo juvenil del FC Barcelona, institución donde construyó su vínculo con Messi. El jefe de fútbol, Alberto Marrero, asumió las responsabilidades que dejó vacantes Hoyos en la dirección deportiva de la franquicia.

Guillermo Hoyos asumió el cargo de entrenador de forma interina (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

Su estreno al frente del plantel no pudo ser mejor: Inter Miami venció al Colorado Rapids por 3-2 el 19 de abril, con un doblete de Messi —incluido un gol decisivo en el minuto 79— ante una multitud de 75.824 espectadores en el Empower Field at Mile High, la segunda mayor asistencia en la historia de la MLS. El resultado cortó una racha de empates y consolidó la recuperación del equipo, que no pierde desde la derrota inaugural por 3-0 ante Los Angeles FC.

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Lionel Messi lleva 8 goles en 11 partidos en la temporada 2026. El rosarino, de 38 años, viene de una campaña 2025 de ensueño —29 goles y 19 asistencias, con el segundo premio MVP consecutivo de la MLS. El historial frente a Orlando registra que el astro argentino tiene un antecedente positivo en el último duelo entre ambos: en el encuentro de esta temporada disputado el 1 de marzo en el Inter&Co Stadium de Orlando, Messi anotó dos goles en el tramo final para sellar una remontada 4-2 frente al clásico rival.

Esta semana, en la previa a este duelo, la Pulga aprovechó su permanencia estable en los Estados Unidos para propiciar un encuentro con Franco Colapinto, quien compite este fin de semana en el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1. Ambos posaron en una foto y Rodrigo De Paul también participó del cónclave, que fue furor en redes sociales.

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Lionel Messi y Rodrigo De Paul, vestidos con el uniforme del Inter Miami, posan junto al piloto Franco Colapinto mientras los tres exhiben camisetas con el lema 'Argentina llena de energía'.

Por otro lado, el panorama para Orlando City no es alentador. El conjunto dirigido por el interino Martín Perelman —quien reemplazó a Óscar Pareja, desvinculado en marzo tras una marca negativa de seis derrotas consecutivas— marcha en el penúltimo puesto sobre 15 lugares de la Conferencia Este con apenas 7 puntos en 10 partidos (2 victorias, 1 empate y 7 derrotas). La diferencia de gol es la peor del grupo: -17, producto de 12 goles anotados y 29 recibidos.

En los últimos cinco partidos por la MLS, los Leones ganaron uno (4-1 ante Charlotte FC), empataron otro y perdieron tres, con una goleada 6-0 ante el LAFC como punto más bajo de la temporada. El dato saliente es que avanzaron esta semana a los cuartos de final de la U.S. Open Cup tras imponerse 4-3 a New England Revolution.

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Inter Miami, en cambio, ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este con 19 unidades en 10 partidos (5 victorias, 4 empates y 1 derrota). El líder es Nashville SC, que acumula 22 puntos en 9 presentaciones, lo que deja a las Garzas a tres puntos de la cima. La gran deuda del equipo en lo que va del año es la actuación en casa: en el Nu Stadium, no ganó ninguno de sus tres partidos (3 empates), mientras que como visitante suma un rendimiento sobresaliente de 5 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

Tras el clásico de Florida, Inter Miami tendrá dos viajes por delante. El sábado 9 de mayo visitará al Toronto FC en el BMO Field y luego irá al TQL Stadium el miércoles 13 para enfrentarse al FC Cincinnati. El domingo 17 recibirá en casa al Portland Timbers y será local de Philadelphia Union el 24 de mayo.

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Probables formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Micael, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, David Ruiz Ochoa, Noah Allen; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos

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Orlando City: Maxime Crépeau; Zakaria Taifi, Iago, Robin Jansson, Adrián Marín; Braian Ojeda, Luis Otávio, Tiago; Iván Angulo, Martín Ojeda y Justin Ellis. DT: Martín Perelman

Estadio: Nu Stadium

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Hora: 20.15 (Argentina)

Árbitro: Guido Gonzales

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Televisará: Apple TV (Argentina)