Gracias al buen tiempo, se aceleró la cosecha de soja: en siete días, se sumaron un millón de hectáreas

La cosecha de soja de primera alcanzó el 68% del área, aunque sigue por debajo del 90% que marca el promedio histórico para esta época. (Reuters)

El cambio en las condiciones climáticas sobre la región núcleo permitió que la cosecha de soja recuperara parte del terreno perdido durante las últimas semanas. Según el informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en solo siete días se cosecharon un millón de hectáreas de soja de primera, lo que representó un avance de 25 puntos porcentuales y llevó el progreso total al 68% del área. Se trata del mayor retraso registrado en los últimos diez años.

El giro climático fue el factor determinante. Las ciclogénesis que habían azotado a la región núcleo hasta la tercera semana de abril dieron paso al establecimiento de una zona de alta presión que comenzó a potenciar la estabilidad y un ambiente más seco, con días frescos y soleados, según explicó el consultor Elorriaga, citado en el informe. Esa ventana de tiempo favorable permitió el ingreso a los lotes desde el jueves de la semana anterior en algunas zonas, o desde el lunes 27 de abril en otras.

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El nivel de actividad fue inédito. A las hectáreas cosechadas de soja se sumaron 300.000 hectáreas de maíz temprano, también aprovechando los días en que las condiciones no permitían trabajar la oleaginosa. De esta manera se logró un nuevo récord de trilla para la región en siete días de trabajo.

Por debajo del promedio

Pese al avance, la cosecha de soja de primera continúa retrasada respecto del promedio histórico. Según la BCR, en un año normal a esta altura de la campaña debería haberse alcanzado el 90% del área. El sudeste de Córdoba es la zona que más progresó, con el 80% recolectado. Le siguen el sur de Santa Fe con el 65% y el centro-sur provincial con el 60%. El noroeste bonaerense es la subzona con menor avance: apenas el 45%. En el noreste de Buenos Aires el porcentaje llega al 60%. También comenzó la cosecha de soja de segunda, con un avance del 15%.

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La premura por aprovechar el clima llevó a que en algunos casos se priorizara el ingreso a los lotes incluso bajo condiciones adversas de suelo. En María Susana priorizan entrar a los lotes aunque queden marcas de compactación.

En algunos lotes del sur de Santa Fe, los granos verdes, manchados y brotados llegan a representar hasta el 50% de la muestra. (Reuters)

Los problemas de calidad, sin embargo, no desaparecieron con el buen tiempo. Las zonas más afectadas son las del este, en un área que rodea a Rosario y se extiende hacia el oeste y el sur. En el sur de Santa Fe, en Bigand y Acebal, los lotes de menor rendimiento presentan una elevada proporción de granos verdes, manchados y brotados, que en algunos casos llegan a representar hasta el 50% de la muestra, junto con impurezas como restos de tallos y hojas. En el sudeste de Córdoba, en Marcos Juárez, la acumulación de días húmedos favoreció la aparición de hongos: entre un 10% y 15% de los lotes presenta daños. Esos daños también impactan en el peso del grano.

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La humedad sigue siendo otro condicionante. En Cañada de Gómez señalan que aún no se han podido obtener lotes con calidad conforme, y que los granos se cosechan con humedad de entre 15% y 19%. Para destrabar la cosecha ante estas condiciones, muchos productores recurren al uso de desecantes.

Superficie y producción

En paralelo a la dinámica de cosecha, el informe de la BCR también actualizó las estimaciones de superficie y producción. Un trabajo satelital arrojó que el área de soja sembrada en el ciclo 2025/26 es de 4.392.448 hectáreas, es decir, 196.000 hectáreas menos de lo estimado anteriormente. El área cayó un 10% respecto de la campaña pasada, mientras que el maíz subió un 30%. El trabajo satelital también detectó 420.000 hectáreas más de maíz que las estimadas previamente, con un área récord de siembra de 2,2 millones de hectáreas.

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A pesar de la reducción en el área de soja, el avance de las cosechadoras confirmó mejores rendimientos de los esperados. El rinde de soja total se ubica en 39,9 quintales por hectárea, contra los 36,5 estimados en marzo. Con ese dato, la producción de soja en la región núcleo totaliza 16,98 millones de toneladas, un incremento de 829.000 toneladas respecto de la estimación anterior.

Este gráfico de barras muestra la evolución de la producción de soja en la Región Núcleo desde la campaña 2010/2011 hasta un pronóstico para 2025/2026, destacando fluctuaciones significativas.

El resultado conjunto de soja y maíz convierte al ciclo 2025/26 en una campaña histórica para la región. A pesar de la falta de agua del verano, que puso a la soja contra las cuerdas y le quitó al maíz la posibilidad de alcanzar nuevas marcas máximas, la cosecha gruesa superará las 36,5 millones de toneladas, por encima del máximo previo registrado en la campaña 2017/18, de 34,7 millones de toneladas.

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El impulso de ese récord lo da el maíz, con una producción de 19,5 millones de toneladas, mientras que la soja aportaría 17 millones de toneladas. Si se incorpora el trigo, el panorama productivo del ciclo se amplía aún más: la campaña 2025/26 incluye una producción histórica de 10,4 millones de toneladas de trigo en la región.