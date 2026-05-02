La alegría de Franco Colapinto tras clasificarse octavo para el GP de Miami en la Fórmula 1: “Es un gran día”

Franco Colapinto volvió a tener un gran rendimiento a bordo de su Alpine en la clasificación de este sábado y largará desde el octavo lugar en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

Luego de cruzar la bandera a cuadros en la décima posición de la carrera Sprint del primer turno, Colapinto sostuvo su gran rendimiento en el fin de semana y se mostró muy alegre ante la prensa: “Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras. Hice un buen trabajo ayer en una pista que no conocía, hoy una pista que conocía un poco más, empecé a empujar un poco más y empecé a encontrar un par de cosas. Me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite, hay cosas para mejorar todavía”.

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“Obviamente que el alerón trasero me va a ayudar mucho en una pista especialmente con tan poco grip atrás que vas patinando tanto. Hubiera ayudado un montón, pero nada. Creo que lo maximicé con lo que teníamos. Doble Q3 para el equipo. Es un gran día para mí y para el equipo”, señaló. Vale recordar que Gasly cuenta con un mejor alerón que el argentino y ambos tendrán el mismo a partir del próximo Gran Premio en Canadá.

Más adelante, analizó su rendimiento en este tipo de trazados semiurbanos: “En los circuitos callejeros y los que no conozco por alguna razón ando mejor. Este año no conocía ningún circuito, así que eso fue difícil desde el principio, pero eso ahora se acaba. Empiezo a conocer todos de vuelta, menos Madrid”.

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Acto seguido, concluyó su análisis: “Fue un buen día, la carrera Sprint fue difícil. Entendimos un poco el por qué. Creo que tener más carga atrás en el alerón ayuda mucho y peleamos bastante con eso, porque con las vueltas va empeorando. Estoy contento con el día de hoy, con mi Qualy. Hice dos grandes clasificaciones, tres grandes sesiones. Fueron vueltas muy buenas, menos la última que aborté porque venía lento”.

*El rendimiento de Franco Colapinto durante la jornada del sábado

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Franco Colapinto tuvo un correcto debut en Miami, ya que el día viernes logró meterse en la Q3 de la qualy shootout de cara a la carrera Sprint. El argentino registró un tiempo de 1:29.320 en la última tanda para apropiarse de la octava ubicación, al mismo tiempo que superó a su compañero Pierre Gasly, que quedó décimo con una marca de 1:29.474. “Siento que encontramos el rumbo”, destacó tras la clasificación en la que Alpine se guardó un juego de gomas blandas.

Lamentablemente para el joven de 22 años, no pudo aguantar la posición en la Sprint. A pesar de que tuvo una buena largada, un leve toque con Max Verstappen en el inicio lo hizo caer en la novena plaza por detrás de Gasly, quien finalizó la carrera en el octavo puesto. Cerca del final, Isack Hadjar logró superar al Alpine de Franco con su Red Bull y el pilarense terminó décimo.

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“Me condicionó porque me hizo perder dos puestos. Es una pena. Sin ese toque podría haber sumado. Yendo atrás (de otro auto) es más complicado”, describió sobre el roce con Max. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que la versión antigua del alerón trasero que tiene su monoplaza —Gasly tiene una mejora que Franco recién tendrá en Canadá— lo hace sufrir en carrera: “Creo que es donde nos está costando un poco más. En la FP1 también no estuvimos bien. Pero creo que es más que nada por el poco grip que tenemos atrás. Es algo que puede venir del alerón. Al tener menos downforce atrás voy patinando más que Pierre y me está costando más por eso”.

La carrera principal del Gran Premio de Miami se realizará a partir de las 17:00 (hora argentina) del domingo 3 de mayo. La competición en el circuito semiurbano, que contará con un total de 57 vueltas, está expectante por el clima, ya que está pronosticado lluvia para la jornada.

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*El resumen de la clasificación