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El halago de Briatore a Colapinto en medio de su gran clasificación en el GP de Miami de la Fórmula 1

El asesor de Alpine volvió a respaldar al piloto argentino, quien atraviesa su mejor fin de semana en la escudería

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El asesor ejecutivo de Alpine volvió a respaldar al piloto argentino

Franco Colapinto volvió a sellar una actuación destacada en la clasificación del Gran Premio de Miami y saldrá desde el octavo lugar en la carrera principal de este domingo en la Fórmula 1. Su nivel refuerza la confianza y respaldo que le brinda Alpine con un auto más competitivo y el asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, elogió a uno de sus pilotos.

El italiano le concedió su testimonio a ESPN en los minutos previos a la Qualy, luego de la Sprint del primer turno. En ese evento, Colapinto y Gasly largaron octavo y décimo, pero invirtieron las posiciones en el final después de que el argentino sufrió un toque con Max Verstappen que condicionó su participación.

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Bajo este escenario, el periodista Juan Fossaroli aprovechó la presencia de Briatore a la vista de todos en la calle de boxes para intercambiar un breve diálogo. “Buena actuación del equipo, De los dos, es el quinto equipo de la Fórmula 1”, le soltó el reportero, y a continuación Flavio le respondió: “Esperemos quedarnos ahí”.

Acto seguido, lo interrogó sobre la adaptación positiva de Colapinto a la estructura del team francés y Flavio Briatore se rindió a los pies del pilarense, mientras se le dibujaba una sonrisa en el rostro: “Franco, un fenómeno”.

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El asesor de Alpine dejó su palabra en una charla con Fox Sports

Este viernes, uno de los descubridores de Michael Schumacher y Fernando Alonso en la Máxima se despachó con más elogios para Franco Colapinto en una entrevista con Fox Sports: “Franco solo necesita dejar que su talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás, debe concentrarse. Tiene el talento, solo tiene que conducir el auto. Ahora no hay problema, tenemos repuestos suficientes. Así que no tenemos el riesgo de antes, si tenías un accidente o dabas un trompo, era un problema. Ahora es libre de correr como quiera”.

En esa charla, el asesor ejecutivo de Alpine se mostró sorprendido por el caluroso afecto del público argentino para Colapinto durante el Road Show celebrado en Buenos Aires: “Sinceramente, es una locura. Primero, es realmente difícil de entender la pasión de los argentinos por la Fórmula 1. Y segundo, la forma en que Franco fue una estrella en este evento fue increíble. Cuando me envió el video, no lo podía creer. Es una locura. Una completa locura, pero en cierto modo es muy bueno para él ver el apoyo, cómo todo el país lo apoya. Espero que el país también empuje al auto”.

Ahora, Franco Colapinto buscará concretar este domingo su mejor fin de semana como piloto de Fórmula 1. Su correcto debut en un trazado que no conocía comenzó en la jornada del viernes con un 11° puesto en la única práctica libre establecida, se metió a la SQ3 de la clasificación para la carrera Sprint y logró un mejor tiempo que Pierre Gasly. “Siento que encontramos el rumbo”, analizó el ex hombre de Williams al cierre del día.

En la jornada de este sábado, había mucha expectativa por lo que pudiese hacer en la carrera corta a 19 vueltas, pero el toque inicial con Verstappen complicó sus aspiraciones y quedó en la décima ubicación, fuera de la zona de puntos. “Me condicionó porque me hizo perder dos puestos. Es una pena. Sin ese toque podría haber sumado. Yendo atrás (de otro auto) es más complicado”, aseguró sobre el roce con el tetracampeón mundial.

*El resumen del sábado para Franco Colapinto

DÍA Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MIAMI

Domingo 3 de mayo

Carrera a 57 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Miami)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

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