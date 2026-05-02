8 frases de Úbeda tras la victoria de Boca ante Central Córdoba: del “sabor amargo” por los goles fallados al exigente calendario

Claudio Úbeda brindó declaraciones en conferencia de prensa tras la victoria de Boca Juniors por 2-1 frente a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades. El técnico analizó el encuentro, el rendimiento del plantel y los retos inmediatos del equipo en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura por la Zona A.

Úbeda reconoció el valor de los tres puntos, pero admitió verse comprometidos en el cierre del encuentro: “Primero tengo la satisfacción de haber ganado el partido, que en definitiva es lo más importante. Dentro de esta rotación también es importante la suma de minutos de todos los jugadores y eso nos ayudó también. Me quedé un poquito con el sabor amargo de tener que haber terminado el partido antes y haber aprovechado las situaciones que se nos generaron”.

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“No deberíamos haber sufrido pero el fútbol argentino es así, cuando te meten un gol de pelota parada, que creo que fue la única llegada de ellos y una que patearon de lejos, te ponen un poco en jaque sobre el final del partido. Pero son cosas que nos tienen que servir para lo que viene por delante”, continúo el entrenador.

El Sifón hizo énfasis en la necesidad de controlar mejor los partidos cuando el equipo va en ventaja. “No confundamos lo del sabor amargo a que está mal. El equipo jugó bien, ganó, generó situaciones. Obviamente que lo que nosotros pretendemos es tratar de controlar más el partido en el segundo tiempo para no tener que pasar este tipo de situaciones que te pueden empatar sobre el final”.

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Claudio Úbeda analizó la victoria por el Torneo Apertura y habló de las sensaciones en loa previa al compromiso por Copa Libertadores (REUTERS/Rodrigo Valle)

“Desde ese lugar valoro mucho la actuación del equipo en general. Hubo rendimientos muy buenos, que normalmente no vienen siendo titulares, pero han hecho un partido muy bueno y eso nos da la pauta de que seguimos con competencia interna que nos hace elevar la vara del equipo en general”, subrayó Úbeda.

Sobre la actuación de Miguel Merentiel, quien tuvo opciones de convertir pero no logró anotar, Úbeda sostuvo: “El delantero está para generar situaciones de gol. Miguel la generó, entró en un momento del partido que sabíamos que podía, por sus características generar situaciones de gol, para que reciba y pueda estar mano a mano. Y después, el delantero es así, a veces le toca anotar y otras veces no. Hoy no le tocó anotar, y por eso no fue más holgado el resultado. Pero no, en absoluto tengo crítica para él, ni mucho menos”.

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El técnico también se refirió al equipo y al calendario exigente: “El grupo está muy bien. Tenemos bien en claro que tenemos estos 25 días apretados de partidos, que tenemos que estar concentrados, descansar, ponernos bien, estar todos a punto para intentar ocupar cada jugador dentro del once, que pelee cada uno por estar dentro”.

Respecto a la ausencia de Adam Bareiro, Úbeda explicó que priorizó evitar una posible suspensión: “Es parte de sus características de juego. Después, en la interpretación del árbitro está la posibilidad para mí en el otro partido que lo expulsan, la primera amarilla no fue absolutamente nada, la segunda es discutible”.

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“Dentro de la forma de jugar que tiene él, es muy activo, muy agresivo y tiene esa conducta de jugar a veces al límite. El hecho de que hoy no haya estado es porque también tenía cuatro amarillas y es mucho más el riesgo de que jugara quince minutos, veinte minutos hoy y que se pueda sacar la quinta amarilla y que se pierda octavos, a lo que a lo mejor ameritaba el partido, que para nosotros era muy importante ganarlo, pero la prioridad era que ya sabíamos que estábamos clasificados en octavos”, explicó el técnico del Xeneize.

Pensando en el próximo compromiso internacional, Úbeda fue tajante: “Boca siempre tiene la obligación de ganar. Sabemos que tenemos que ir a buscar el partido. Ya conocemos al rival. Sabemos que estuvo un poco variando su planteo táctico en los últimos dos partidos, así que ya cambiamos el chip y nos metemos de lleno en el partido de Copa para el martes”.

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El entrenador valoró el compromiso y la mentalidad del plantel: “Lo que nosotros tenemos bien en claro es que cada partido que Boca juegue pasa a ser el partido más importante. Eso los chicos lo tienen bien asimilado. Entienden que cada partido que juguemos para nosotros es el más importante, sin dejar de ver lo que pase después”.

Con respecto a la lesión de Juan Barinaga, Úbeda tranquilizó respecto a la gravedad: “Tuvo un rodillazo, creo que en la parte de la nalga y son las paralíticas que duelen mucho, pero que normalmente después en 48 o 72 horas están bien. Esperemos que sea así”.

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En la parte final, el DT se refirió a los incidentes postpartido ocurridos en Belo Horizonte por la Copa Libertadores. Consideró que “siempre postpartido hablamos de lo que sucede en el partido que jugamos y lógicamente también hablamos de este tema y tenemos que tratar de equilibrar las emociones dentro de los límites que impone un partido de esa característica”.

El técnico advirtió que “ya nos pasó una vez y la sacamos demasiado barata, no por el resultado, porque perdimos, pero sí porque fue solo una expulsión y en el tumulto final podrían haber informado, pero por suerte los jugadores se comportaron bien más allá del tumulto que se dio”.

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Tras este resultado, Boca suma 12 partidos invicto en el certamen local y se mantiene como líder de su zona y escolta en la Tabla Anual. El próximo compromiso del Xeneize será el martes, cuando enfrentará nuevamente a Barcelona en Ecuador por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el grupo D, el conjunto argentino ocupa el segundo puesto, tras cosechar dos victorias y un empate en sus primeras presentaciones.