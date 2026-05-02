Política

Tierra del Fuego: la Legislatura frenó la reforma constitucional y abrió una crisis en el peronismo

Las bancadas libertarias y peronistas rechazaron el proceso constituyente del gobernador de Fuerza Patria, Gustavo Melella. El mandatario insistirá con la modificación de la Carta Magna

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Gustavo Melella gobernador de Tierra del Fuego ley de reforma constitucional
La reforma constituyente impulsada por el gobernador Gustavo Melella incluye, entre sus puntos centrales, el establecimiento de límites a las reelecciones indefinidas de legisladores

Con una mayoría de votos que aportaron desde el peronismo alineado con La Cámpora a La Libertad Avanza (LLA), la Legislatura de Tierra del Fuego dio un duro revés al gobernador Gustavo Melella, al derogar la ley de convocatoria de reforma de la constitución, prevista para el 9 de agosto.

La secuencia del golpe opositor fue a velocidad crucero. El miércoles 29 de abril, Melella firmó el decreto para llamar a elecciones de convencionales constituyentes. Para el día siguiente, la sesión en la Legislatura ya estaba convocada.

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Minutos antes de la 4 de la mañana del viernes, la bancada del mandatario que milita en FORJA quedó en minoría. La propuesta de rechazo, defendida por el legislador Jorge Lechman, del bloque “Somos Fueguinos”, obtuvo el apoyo variopinto de 11 legisladores de diferentes sectores, entre ellos, el bloque peronista, LLA, el Movimiento Popular Fueguino, el Partido Verde y un monobloque, frente a los 4 votos del oficialismo.

Sin embargo, pese al cimbronazo, Melella insistirá con el avance de la modificación de la Carta Magna local. “Como dicen la gran mayoría de los constitucionalistas, nosotros entendemos que el proceso electoral constituyente está en marcha. No se puede tirar para atrás, es una norma especial. Vamos a vetar esta ley que ha aprobado la Legislatura y después iremos por el camino de la inconstitucionalidad", aseguró a Infobae el jefe de Gabinete fueguino, Jorge Canals.

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Posteos X Reforma constitucional Tierra del Fuego
Gustavo Melella anunció la convocatoria a elecciones constituyentes

La reforma constituyente impulsada por el gobernador Gustavo Melella incluye, entre sus puntos centrales, el establecimiento de límites a las reelecciones indefinidas de legisladores, la eliminación de cargos vitalicios en distintos entes, la fijación de un tope salarial con el sueldo del gobernador como referencia máxima y la implementación del expediente digital. Son más de 70 artículos a modificar.

El periplo de la convocatoria arrancó el 13 de diciembre de 2023, con la sanción de la Ley 1529. Luego que Melella promulgó la norma y el decreto de convocatoria a elecciones, la iniciativa fue impugnada en la Justicia por la oposición. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego avaló la legalidad el 5 de agosto de 2025. Los magistrados emplazaron a fijar una nueva fecha de elección de convencionales constituyentes, dentro de 210 días hábiles.

Esta semana, el gobernador fijó esa nueva fecha. Pero la oposición nuevamente se precipitó para bloquear la reforma en curso, ahora con una nueva mayoría circunstancial. Coincidían en que tendría un alto impacto fiscal, estimado en más de $8.000 millones, mientras en un escenario de déficit y conflictos como paros docentes y al interior de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

Lo curioso es que la victoria fue festejada tanto por el kirchnerismo como la oposición dura a Melella.

Posteos X Reforma constitucional Tierra del Fuego
Fuentes cercanas al intendente Vuoto señalaron que el conflicto con el gobernador se debe a cuestiones de recursos y al incumplimiento de acuerdos previos

“La Legislatura frenó la reforma constitucional. BIEN. No se puede dilapidar el dinero de los fueguinos en una aventura electoral en el contexto económico que estamos atravesando en la provincia. La prioridad de esos fondos debiera ser sanear nuestra obra social. Primero la gente. Siempre”, celebró Walter Vuoto, intendente de Ushuaia y principal referente de La Cámpora en la isla patagónica.

Por su lado, el senador nacional por LLA, Agustín Coto, remarcó la derogación al señalar que “primó la cordura y la incomprensible intentona de reformar la Constitución de la provincia”. “Nuestra posición fue siempre la misma desde la aprobación de la Ley 1529, que impulsó el llamado a una reforma parcial de la Constitución provincial en diciembre de 2023: una iniciativa sin fundamentos, sin propuestas concretas y completamente desconectada del contexto en el que vivimos los fueguinos”, subrayó desde su cuenta de X. “La discusión del diseño institucional de Tierra del Fuego debe darse de cara a la ciudadanía si la intención es darla con legitimidad. Jamás en las mesas de café de la rosca”, completó.

Posteos X Reforma constitucional Tierra del Fuego
El posteo del legislador de LLA, Agustín Coto

Melella llegó a la gobernación en 2019, y reeligió en 2023 como representación del peronismo. Pero desde las elecciones legislativas 2025, tras volver a integrar el sello de Fuerza Patria, la alianza comenzó a desgastarse hasta evidenciar su ruptura este viernes, en las primeras horas del feriado por el 1 de mayo. Hasta entonces, del total de 15 bancas de la Legislatura, el oficialismo contaba con una mayoría de 8 legisladores, de los cuales 3 eran del peronismo, 3 forjistas de Melella, y dos aliados. Esa composición se quebró.

Fuentes cercanas al intendente Vuoto señalaron a este medio que el conflicto con el gobernador se debe, básicamente, a cuestiones de recursos y porque no se cumplieron acuerdos previos, como el avance de obras. Además, apuntan que hay demoras en la entrega de los fondos coparticipables a los municipios de entre 11 mil y 12 mil millones de pesos. Los distritos que exigen esos pagos son Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

En medio de los reclamos, el gobernador tuvo un doble revés que apuntan a esas partidas. Además de la derogación de la reforma, el mismo viernes, la Legislatura votó una ley que establece envío automático de dichos fondos a los municipios, denominada como “ley de goteo”, que establece transferencias diarias de recursos. Ahí, los libertarios no acompañaron. En La Cámpora también esperan que se derogue o se judicialice la norma.

Mientras la interna recrudece, en el sector de Melella minimizan la disputa con el kirchnerismo y peronistas díscolos, y confían en que podrán avanzar con la implementación de la reforma parcial de la Constitución local. Se apoyan en argumentos de constitucionalistas como Daniel Sabsay, quien aseguró que la convocatoria constituyente, una vez iniciado, no puede manipularse por conveniencia política ni alterarse por tratarse de una ley especial con una mayoría calificada, y hacerlo sería inconstitucional. Incluso ya atravesó distintas etapas, entre ellas, una judicialización favorable.

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