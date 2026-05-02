El Salvador

El Salvador se convierte en el epicentro del tiro internacional con la Copa 202 Aniversario de la Fuerza Armada

Con la participación de más de 300 tiradores de 17 países, El Salvador inauguró la Copa 202 Aniversario de la Fuerza Armada 2026. El evento, que nació para conmemorar el bicentenario de la institución castrense

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La velocidad de reacción y el control mental son claves para completar los recorridos de la Copa 202 Aniversario (Cortesía Fuerza Armada).
La velocidad de reacción y el control mental son claves para completar los recorridos de la Copa 202 Aniversario (Cortesía Fuerza Armada).

Con el estruendo controlado de la precisión y el rigor táctico como telón de fondo, El Salvador celebra este fin de semana (2 y 3 de mayo), la Copa 202 Aniversario de la Fuerza Armada 2026. Este evento, que ha logrado consolidarse en tiempo récord como una de las citas de tiro práctico y deportivo más importantes de la región, reúne a centenares de atletas que buscan la gloria en el polígono de tiro nacional.

La competencia no es solo un torneo; es un homenaje vivo a la historia castrense del país. Nacida en 2024 para conmemorar el bicentenario de la institución, la copa ha evolucionado rápidamente, pasando de ser una celebración local a un certamen de alto nivel que hoy cuenta con la participación de delegaciones de 17 países, incluyendo potencias como Estados Unidos y Argentina.

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Diseñados bajo estrictos estándares internacionales, los recorridos obligan a los tiradores a salir de su zona de confort. No se trata solo de apuntar a un blanco estático; los participantes deben navegar por entornos dinámicos que simulan situaciones reales de alta presión.

En estos circuitos, se evalúan cuatro pilares fundamentales:

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  1. Precisión: La capacidad de colocar cada impacto en el punto exacto bajo fatiga.
  2. Velocidad de reacción: El tiempo de respuesta ante blancos móviles o sorpresivos.
  3. Control mental: La disciplina necesaria para mantener la calma en recorridos complejos.
  4. Toma de decisiones: La estrategia para abordar cada escenario de la manera más eficiente posible.
Infografía con un soldado uniformado arrodillado y apuntando un rifle en un campo de tiro. Se ven banderas de varios países y gráficos con texto explicativo.
Una infografía detalla los amplios beneficios de la competencia internacional de tiro en El Salvador para la Fuerza Armada y el país, destacando la participación de 17 naciones y su impacto económico y de posicionamiento global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Figuras de talla mundial en suelo cuscatleco

La edición 2026 ha atraído a nombres de peso. Entre los participantes destaca el argentino Germán Romitelli, subcampeón mundial de tiro práctico, cuya presencia eleva el nivel competitivo y sirve de referente para los talentos locales. Asimismo, la veteranía se hace presente con Gorka Ibáñez, quien con 25 años de trayectoria deportiva, aporta la experiencia y el dominio técnico que caracteriza a los grandes maestros de esta disciplina.

Con una afluencia que oscila entre los 285 y 354 competidores, el torneo demuestra que el tiro deportivo en El Salvador goza de una salud excepcional, atrayendo no solo a militares en servicio, sino a civiles y deportistas de élite que ven en esta copa una oportunidad única de fogueo internacional.

Gorka Ibañez, con 25 años de experiencia en tiro deportivo y logros en España y Estados Unidos, comparte su perspectiva.

Desde su creación en 2024, la copa ha visto desfilar a los mejores exponentes del tiro. Aunque los resultados de 2026 están en desarrollo, el historial reciente marca una tendencia de dominio tanto salvadoreño como regional.

  • 2024: El Año del Bicentenario

En su edición inaugural, la competencia estuvo marcada por el fervor patriótico. En la categoría de Pistola (Producción), los tiradores salvadoreños dominaron el podio, aprovechando el conocimiento del terreno. No obstante, delegaciones de Guatemala y Honduras lograron colarse en los primeros puestos de la categoría Standard, demostrando la fuerte rivalidad centroamericana.

  • 2025: Consolidación Internacional

El año pasado, la Copa 201 Aniversario vio un incremento notable en la dificultad de los escenarios. En esta edición, el equipo de tiro de la Marina Nacional de El Salvador destacó por su disciplina, obteniendo varios trofeos en las categorías combinadas. A nivel individual, tiradores de Estados Unidos y Argentina comenzaron a desplazar los tiempos récord, sentando las bases para la altísima competitividad que vemos en el presente año.

Al finalizar la jornada de mañana, se conocerán los nuevos monarcas de la precisión, pero el verdadero ganador ya es el deporte nacional, que ha encontrado en esta competencia una vitrina internacional de prestigio innegable.

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