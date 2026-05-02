La globalización del mate: la Argentina empieza a exportar yerba a China y supera a Brasil después de siete años

Una persona prepara mate vertiendo agua caliente de un termo sobre yerba en un mate tradicional, acompañado de una bombilla, destacando la importancia cultural y social de esta infusión en Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Argentina recuperó en 2025 el primer lugar global en exportaciones de yerba mate, tanto por volumen como por valor, tras siete años de prevalencia brasileña. Según el reporte anual del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) el país registró un despacho al exterior de 57.980.912 kilos, con ingresos que superaron los USD 116 millones y un precio promedio superior a los USD 1.930 por tonelada.

Este desempeño histórico funcionó como el preámbulo ideal para el inicio de 2026, año en el que el sector logró finalmente activar canales directos hacia China para acelerar la inserción de la tradicional infusión nacional en el mercado asiático.

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El volumen de los envíos de yerba mate enviada al exterior en 2025 representó un crecimiento interanual del 32% respecto de 2024, un número histórico para el sector. En términos de producción interna, la Argentina elaboró 889.253.082 kilos de yerba mate durante el año, lo que significa que aproximadamente el 6,5% de ese total se destinó a la exportación, justo por encima de Brasil, que hasta 2024 había sido el principal exportador del rubro.

La mayor parte de estos envíos tuvo como destino a Siria, que concentró más del 60% de las exportaciones, seguida por Chile y España. El crecimiento en la demanda internacional responde, en parte, a la tendencia mundial del consumo de productos naturales y a la influencia mediática de figuras como Lionel Messi. El llamado “efecto Messi” incrementó la visibilidad global de la infusión, impulsando incluso a empresas transnacionales como la francesa Perrier a lanzar al mercado bebidas energéticas elaboradas a partir de yerba mate.

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La expansión argentina hacia China

Consolidado el liderazgo global el año pasado, el inicio de 2026 marcó un nuevo hito operativo: el primer despacho de yerba mate argentina a China realizado por la Cooperativa Dos de Mayo, productora de la marca As de Bastos. El embarque consistió en un container de yerba despalada a granel en bolsas de 22 kilos para ser comercializada bajo una marca local.

Mientras las exportaciones alcanzan cifras récord, los productores locales enfrentan una crisis de rentabilidad por precios que no cubren los costos

Actualmente, Dos de Mayo avanza en la expansión de su infraestructura, con la construcción de nuevas líneas de secado que permitirán aumentar su capacidad diaria de procesamiento a 500.000 kilos de hoja verde, una inversión destinada a mejorar la escala industrial y responder al incremento de la demanda. Además, la cooperativa invirtió en energía renovable: instaló 1.100 paneles solares de 615 W cada uno, alcanzando una capacidad próxima a los 625 kW en condiciones óptimas, con el objetivo de reducir costos y consolidar un perfil de producción sustentable.

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Desempeño exportador récord sin mejora para productores locales

El récord exportador de la yerba mate argentina contrasta con una coyuntura interna adversa para los productores. Según el INYM, el despacho total —incluyendo mercado interno y externo— alcanzó 324.769.423 kilos en 2025, con un crecimiento interanual del 7,3% y la mejor marca histórica.

Sin embargo, la situación económica afecta de forma significativa a la base productiva. El precio del kilo de hoja verde, que en el secadero se sitúa entre $350 y $380 según el INYM, no cubre los incrementos de costos de los últimos dos años, lo que presiona la rentabilidad y sostiene la preocupación en las economías regionales.

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A esto se sumaron modificaciones normativas: el Decreto 812/2025 del 18 de noviembre eliminó la capacidad del INYM para fijar precios mínimos de la materia prima y limitó su intervención en el mercado con el objetivo de fomentar la competencia y reducir los precios al consumidor. Sin embargo, esta desregulación intensificó la pérdida de referencias y debilitó la capacidad de negociación del sector primario.

La Argentina cerró 2025 con una producción superior a los 889 millones de kilos de yerba mate, de los cuales un 6,5% se destinó a mercados internacionales

Productores de la región detallaron que los aumentos en costos logísticos y la competencia con Brasil provocaron la migración laboral de hasta 40.000 productores hacia el país vecino, motivada por diferencias de rentabilidad y políticas de compensación. Esta erosión de la mano de obra especializada complica las perspectivas del sector y eleva los desafíos de sostenibilidad.

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Ranking de yerbas nacionales

El ranking de ventas internas, elaborado por Plan B Misiones en base a datos oficiales del INYM, indica que la cooperativa Playadito lideró el mercado nacional con 56,7 millones de kilos comercializados durante 2025. Le siguió el grupo Las Marías —responsable de marcas como Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita—, con 49 millones de kilos despachados.

Detrás figuran CBSé (24,5 millones), La Cachuera (Amanda) con 19,9 millones, Cordeiro (Verdeflor) con 15,5 millones, y Rosamonte con 14,3 millones. La lista continúa a partir del séptimo lugar con una caída marcada en los volúmenes, incluyendo a Nobleza Gaucha-Cruz de Malta, Aguantadora-Pampa-Sinceridad, La Tranquera, Piporé y empresas regionales menores.

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