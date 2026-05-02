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El descargo de Fede Bal tras ser llamado feo en un programa: “Nunca les trabajé de lindo”

El conductor usó sus redes sociales para mostrar su enojo luego de que en un streaming hablaran acerca de su belleza y lo compararan con la de sus exparejas

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En Sin Formato con Juli Forcato (Barro TV) armaron un debate alrededor de la belleza del conductor y, cansado de este tipo de contenido, el hijo de Carmen Barbieri salió al cruce (Video: Instagram)

Un comentario en el programa Sin Formato con Juli Forcato (Barro TV) bastó para que Fede Bal tomara su teléfono y respondiera sin filtros. Durante la emisión, las conductoras Juli Forcato, Mica Tozzi y Dominique Claire debatieron sobre el atractivo físico de los hombres famosos y, en un momento del intercambio, Bal apareció como ejemplo sin que nadie lo convocara. El fragmento se viralizó rápidamente y llegó a oídos del propio actor, quien no dejó pasar la oportunidad de dar su versión.

La conversación giró en torno a la idea de que ciertos hombres, considerados poco agraciados físicamente, logran salir con mujeres muy atractivas gracias al impulso que les genera la fama o el vínculo con ellas. En ese contexto, una de las voces del programa lanzó: “No voy a nombrarlo, pero Fede Bal. No voy a nombrar a Fede Bal. Pero chicas, todas sus novias fueron hermosas. Estaba con sus feos, pero bueno, ta. Y de repente le subió el ranking y ese tipo empieza a cog.. una carrera”. Otra de las participantes sumó: “Por algo será que esta diosa está con él”, mientras el debate continuó con reflexiones sobre cómo las mujeres “suben el engagement romántico” de los hombres al estar con ellos.

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El tono del intercambio fue desenfadado y cargado de humor, pero las palabras no pasaron desapercibidas. Las conductoras también discutieron la teoría de salir con hombres que “no le gustan a nadie” para tener menos competencia, y deslizaron que los hombres poco atractivos suelen “gorrear” a sus parejas una vez que su valor social sube. “Te gorrea un feo es lo peor que te puede pasar”, afirmó una de ellas entre risas, en una conversación que combinó ironía y opiniones sobre vínculos y atractivo.

Imagen de una mujer rubia hablando por un micrófono en lo que parece un podcast, con texto en español de Instagram visible en la parte superior e inferior
El enojo de Bal por el debate que se armó en un programa de stream

El fragmento del programa circuló en redes y llegó a oídos del propio Bal, quien no tardó en reaccionar. En sus historias de Instagram, compartió el video y lo acompañó con un mensaje directo: “¿Y estas nadies hablando de mí? Y lo comparto para que el recorte que eligieron subir, lo puedan ver todos hasta el final”. Junto a esa primera respuesta, agregó: “Estoy un poquito cansado de los que opinan de si soy lindo o feo como si eso fuera una capacidad, como si fuera algo bueno o malo. Nunca les trabajé de lindo. Nunca eh”.

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En una segunda historia, Bal profundizó su postura con una reflexión más extensa sobre el atractivo y los vínculos. “Ese pensamiento de que solo el ‘lindo’ puede estar con chicas ‘lindas’ es todo un cuento y un mensaje peligroso. Y uso comillas porque es muy relativo la lindura para cada uno. Con las ‘lindas’ está el que las hace sentir bien, especiales, queridas, el que las hace reír. Pero sobre todo el que se anima. Si yo no me hubiera animado es probable que ninguna de mis parejas se hubiera fijado en mí”, escribió, apuntando directamente al argumento que lo había colocado en el centro del debate.

Luego respondió con ironía a quienes atribuyen sus conquistas exclusivamente a la fama: “SOS FAMOSO TARADO. Obvio, claro, soy feo, es la fama entonces. ¿Mérito mío? Ninguno”, lanzó, antes de cerrar con una última reflexión dirigida a quienes lo criticaron: “Ustedes quédense siendo ‘lindas’, pensando que nos hacen un favor si nos dan bola. Pobres. Mientras, nosotros, los ‘feos’, seguimos creativos, buscando formas de hacerlas reír y hablándole a la más bomba del lugar sin miedo al qué dirán”.

Primer plano de Fede Bal con gorra roja y gafas de sol negras, mirando a la cámara, con texto superpuesto en su historia de Instagram
El descargo que compartió Fede en sus redes sociales

Con sus historias, Bal dejó en claro que el debate sobre su físico no le resulta indiferente, pero que su respuesta va mucho más allá de la defensa personal. Su descargo apuntó a desarmar una lógica que, según él, es tan extendida como equivocada: la de medir el valor de una persona en una relación por su atractivo físico antes que por su capacidad de hacer reír, de animarse y de conectar genuinamente con el otro.

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