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Brian Sarmiento admitió su amor por Danelik: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue ella”

La inesperada confesión surgió luego de que Daniela Celis le consultara por sus sentimientos hacia la participante de Gran Hermano: Generación Dorada luego de salir de la casa

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Luego de salir de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Brian Sarmiento admitió sus sentimientos por Danelik

El exfutbolista Brian Sarmiento expresó públicamente sus sentimientos hacia Danelik Galazán, una de las participantes más destacadas de Gran Hermano: Generación Dorada, durante una charla en Telefe Streams junto a Daniela Celis y Coty Romero. El vínculo que ambos forjaron dentro de la casa quedó en pausa luego de la eliminación de Sarmiento.

Sarmiento reconoció estar enamorado de Danelik Galazán luego de ser eliminado del reality show. El exfutbolista manifestó el impacto emocional de su salida y dejó abierta la incógnita sobre el rumbo de la relación, que permanece en suspenso mientras Danelik sigue en competencia.

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Durante su participación en el ciclo “La Noche de los Ex”, Sarmiento relató cómo sintió la ausencia de Danelik tras abandonar la casa: “Cuando yo salgo, me acuesto. Al otro día, cuando me despierto, me sentí raro de que sabía que no la iba a ver, ¿viste? Y lo primero que se me vino a la cabeza es ella”, declaró ante Celis y Romero. Consultado sobre sus emociones, fue contundente: “Si es cuestión de enamoramiento, te digo que sí, ¿me entendés?”

Continúa el acercamiento entre el exfutbolista y la influencer. Su charla sobre cómo tendrían sexo en la casa (Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

El vínculo entre Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano

El acercamiento entre Brian Sarmiento y Danelik comenzó con bromas y gestos que fueron captados desde las primeras semanas del programa. Danelik, reconocida como mujer trans y figura influyente en redes sociales, se mostró abierta en sus interacciones con el exjugador, y la relación despertó la atención de varios concursantes.

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Yanina Zilli, participante de la casa, opinó sobre la posible evolución del vínculo y sugirió que podrían protagonizar un “escándalo” fuera del reality. Los intercambios entre Sarmiento y Danelik incluyeron conversaciones sobre la naturaleza de la atracción y el desafío a los prejuicios.

En una de esas charlas, Danelik destacó su postura: “Yo sin taparme”, dejó en claro, en referencia a vivir el vínculo sin ocultamientos pese a las cámaras. Por su parte, Sarmiento resaltó: “Uno se tiene que enamorar de la persona”, mostrando una actitud abierta ante posibles críticas externas.

En el confesionario, Danelik describió la relación ante las cámaras: “Nos tiramos onda nada más, pero bueno, no sé si de su parte es real o no. Vamos ahí, jodiendo”, expuso. Añadió que entre ambos compartían gestos cariñosos, pero que todo dependía de cómo se dieran las cosas.

El público y los seguidores del reality bautizaron a la pareja “Branelik”, impulsando su historia en redes sociales y convirtiéndola en uno de los temas más comentados de la temporada.

Durante la noche de fiesta, los participantes se besaron (Video: GH, Telefe)

El beso que encendió la casa y la reacción de los seguidores

El esperado beso entre Brian Sarmiento y Danelik se produjo durante una de las fiestas semanales de Gran Hermano. Este momento marcó un punto de inflexión para la historia, ya que ocurrió en medio de la celebración del sábado por la noche, mientras sonaba música y el clima de distensión favorecía la cercanía.

Danelik se acercó a Sarmiento en los sillones, lo tomó del cuello y ambos compartieron un beso prolongado ante la mirada de los demás concursantes. Las cámaras del reality captaron cada detalle del gesto y las imágenes se viralizaron rápidamente, generando cientos de comentarios y debates en redes sociales acerca de la autenticidad del vínculo y las intenciones del exfutbolista.

La atención de las redes no se centró solo en el beso, sino también en episodios previos en los que la interacción entre ambos fue analizada y discutida por el público. Algunos seguidores celebraron la afinidad, mientras otros pusieron en tela de juicio las motivaciones de Sarmiento.

El propio Sarmiento manifestó el deseo de que la relación evolucione de manera natural: “Quiero seguir siendo amigos y divirtiéndonos”, expresó, reflejando la espontaneidad del vínculo.

La gala de Gran Hermano Generación Dorada vivió una definición ajustada entre Brian Sarmiento y Lola Tomaszeuski (Video: GH, Telefe)

La salida de Brian Sarmiento y el futuro incierto de la pareja

Brian Sarmiento fue eliminado tras medirse con Yisela “Yipio” Pintos en una definición que generó expectativa. La tensión estuvo presente tanto dentro de la casa como en las redes, ya que se trataba de dos participantes de notorio protagonismo en la edición.

La partida de Sarmiento provocó un fuerte impacto tanto en Danelik como en el grupo de concursantes, y modificó el equilibrio de la convivencia y abrió interrogantes sobre el futuro de “Branelik”. Mientras tanto, el reality anunció la posibilidad de un repechaje para exjugadores eliminados, lo que aumentó la especulación respecto a un eventual reencuentro y sumó expectativa entre los televidentes.

El desarrollo de la relación y la incertidumbre sobre su desenlace mantienen activa la conversación entre exconcursantes y seguidores. Las dudas sobre si la pareja continuará fuera de cámaras o si Sarmiento regresará a la competencia persisten y alimentan el interés de la audiencia.

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