María Becerra mostró su rutina de entrenamiento y tuvo un divertido ida y vuelta con sus fans

La cantante subió la rutina de ejercicios que lleva adelante y uno se llevó todas las miradas (Video: Instagram)

María Becerra volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por un nuevo lanzamiento musical. La intérprete de “Automático” compartió en sus historias de Instagram un video desde el gimnasio donde mostró su rutina de entrenamiento y, de paso, marcó tendencia con un look deportivo que no tardó en generar reacciones. La publicación derivó además en un intercambio divertido con sus seguidoras que la propia artista decidió compartir.

Desde el gimnasio y frente al espejo, Becerra se mostró realizando ejercicios de fuerza y movilidad, dejando en evidencia una disciplina constante y un compromiso serio con su bienestar físico. No es la primera vez que la cantante comparte fragmentos de sus entrenamientos: en distintas ocasiones ha mostrado esta faceta de su rutina diaria, motivando a sus seguidores a incorporar hábitos saludables. La intensidad del ejercicio que eligió mostrar en esta oportunidad fue, sin embargo, la que desató los comentarios más graciosos de la jornada.

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Pero antes de llegar a eso, el video tuvo otro protagonista inesperado: el outfit. Becerra eligió para entrenar un catsuit ajustado en tono hueso que combinó comodidad con estilo, estilizando la figura y convirtiéndose en la prenda más comentada de la publicación. La elección no pasó desapercibida entre sus seguidores, y el look ya se perfila como uno de los más buscados del momento dentro de la moda deportiva.

El miedo de María al hacer uno de los ejercicios

La dinámica del video generó además una serie de reacciones que la cantante decidió compartir en sus propias historias. Una seguidora le escribió preocupada por uno de los ejercicios que estaba realizando: “Qué miedo que de la nada te dé un latigazo en la puchaina”. Becerra no tardó en responder y lo hizo con la misma cuota de humor: “Sentí el terror en todo momento jajajajajja”, admitió, reconociendo que el ejercicio no era precisamente el más tranquilizador.

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El intercambio no terminó ahí. Otra seguidora se sumó al hilo con un mensaje que mezcló experiencia propia y consejo no solicitado: “Me ha pasado, no es tan grave, solo se te duerme el sapo un rato... después si le dan un beso se despierta”. La respuesta generó tal gracia que Becerra la compartió en sus historias con una descripción irónica: “En otra sección de ‘consejos que nadie pidió’ llega ella, con su gran consejo para despertar a un sapo herido”.

Esa misma tarde abrió las puertas de su intimidad y mostró ante sus seguidores el crecimiento de su nueva mascota: el perrito que había adoptado en Chile. A través de un live en su cuenta de Instagram, la joven compartió detalles de su relación con su mascota y la dinámica en su casa.

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El consejo que le dio una seguidora en caso de accidentarse (Instagram)

Todo sucedió en la noche de este viernes cuando Becerra se encontraba en la cocina de su casa, preparando la cena. “Estoy haciendo fideos con hamburguesas”, comenzó diciendo la joven, poniendo en contexto a los miles de seguidores que se conectaban. Luego, la cantante llamó a su novio, avisándole que la comida pronto estaría lista.

Fue entonces cuando, entre sus pies, se cruzó su pequeño perrito. “Despacito mi amor, sentado. No, despacito. Piloto, sentado, muy bien. No, yo te doy, sentado. Sos re capo, dame la manito. Patita, muy bien, te amo. Que bien que me porto, es un capo mi rey. Miren qué grande está Piloto. No puede ser, voy a llorar, estoy sensible. Vas a ser re grande. Sus hermanitos no están porque están en la guardería, él no puede ir porque es muy bebé, no tiene todas las vacunas todavía. Lo van a venir a cuidar a él”, fueron las palabras que la intérprete de “Corazón Vacío” mientras jugaba con su mascota.

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Luego, la artista siguió enfocándose en la cena, terminando de cocinar cada plato. “A ver, los fideos de quinoa vienen súper bien. Creo que esto ya lo podemos dar vuelta. Voy preparando los tomates”, comentó la joven. Mientras esperaba a su novio, Becerra habló de la dinámica en la casa: “Yo no tardo en venir a comer, pero cuando vengo pongo la servilleta, me fijo si la mesa está limpia. Y si falta algo me pongo a cocinar y la comida se enfría. A la hora de comer me odia Juli”.