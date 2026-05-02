Costa Rica

Autoridades interceptan una aeronave y decomisa 205 paquetes de cocaína en Costa Rica

Los agentes de seguridad, en conjunto con fuerzas de tres países, lograron detectar el ingreso ilegal de una avioneta, asegurando la droga y la nave tras un operativo que involucró coordinación aérea y terrestre

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Operativo internacional en Zona Sur de Costa Rica culmina con el decomiso de una aeronave usada para tráfico de cocaína y 205 paquetes de droga. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)
Operativo internacional en Zona Sur de Costa Rica culmina con el decomiso de una aeronave usada para tráfico de cocaína y 205 paquetes de droga. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

Autoridades de Costa Rica informaron este sábado que ejecutaron una operación que permitió el decomiso de una aeronave utilizada para el narcotráfico y 205 paquetes de cocaína, en la Zona Sur del país. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que la acción fue resultado de un seguimiento aéreo y un despliegue policial en tierra, articulados con la colaboración de Estados Unidos, Colombia y Panamá durante el jueves 30 de abril.

La alerta se originó cuando el Centro de Operaciones Conjuntas del MSP recibió información internacional sobre el ingreso irregular de una aeronave no registrada al espacio aéreo costarricense. Ante este aviso, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) movilizó recursos hacia el sur, mientras la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública se ubicaron en puntos estratégicos de Golfito, Pavones, Coto 47 y otros sectores cercanos, ante la posibilidad de un aterrizaje clandestino.

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En el aire, la aeronave policial localizó el objetivo y lo rastreó hasta que la nave sospechosa realizó un aterrizaje forzoso en una zona de pastizales sin condiciones adecuadas, lo que derivó en su precipitación.

La cooperación antidrogas entre Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y Panamá permitió interceptar una aeronave narco en un esfuerzo conjunto de seguridad. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)
La cooperación antidrogas entre Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y Panamá permitió interceptar una aeronave narco en un esfuerzo conjunto de seguridad. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

A pesar del amplio operativo de búsqueda, los tripulantes de la aeronave lograron huir. El MSP confirmó que unidades del Grupo de Operaciones Especiales del SNG (GOPES), junto a efectivos de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública, se desplazaron al sitio en minutos, asegurando la zona para las diligencias judiciales.

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La escena quedó bajo resguardo de la Policía de Control de Drogas, con apoyo del Grupo Táctico de Respuesta Especial Antidrogas (G-3), mientras se recolectaron indicios para la investigación.

Una cooperación internacional

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que la operación fue posible gracias a la articulación de esfuerzos con autoridades de Estados Unidos, Colombia y Panamá. La coordinación internacional permitió una respuesta inmediata y oportuna ante la amenaza al espacio aéreo costarricense. El MSP enfatizó que: “Costa Rica mantiene una ofensiva constante contra el narcotráfico, protegiendo el territorio nacional y cerrando el paso a las organizaciones criminales que intentan introducir drogas al país”.

La acción policial, realizada en coordinación con socios estratégicos regionales, refuerza la postura tica frente al crimen organizado transnacional. El operativo, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública, incluyó vigilancia aérea, despliegue en tierra y procedimientos judiciales, evidenciando la capacidad de respuesta ante amenazas complejas.

La Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública aseguraron la zona y las evidencias tras la fuga de los tripulantes. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)
La Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública aseguraron la zona y las evidencias tras la fuga de los tripulantes. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

El MSP agradeció el apoyo de los países colaboradores, subrayando que la cooperación regional es clave para enfrentar el tráfico de drogas y otras actividades criminales transfronterizas. Según la institución, “la articulación de esfuerzos regionales seguirá siendo una prioridad para proteger la seguridad del país y de la región”.

Tripulantes prófugos

“Pese al amplio operativo de búsqueda desplegado en la zona, no fue posible ubicar a los tripulantes de la aeronave, quienes se dieron a la fuga tras el aterrizaje”, expresó Manuel Jiménez Steller, viceministro de Seguridad Pública.

La investigación para determinar la identidad de los tripulantes y la procedencia de la droga continúa abierta, de acuerdo con el funcionario.

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