- Muchos países están intentando reducir el tráfico de personas, pero no el de cargas . Las cargas se reducen solas porque no hay quien pueda comprarlas, o más primitivo aún, no pueden descargarse por falta de personal y medios. En la Argentina tendremos una situación muy particular: gran parte de las importaciones son elementos básicos, como compuestos químicos, y gran parte de nuestras exportaciones son esenciales para otros países, ya que son principalmente comida. El comercio internacional está sufriendo un shock, y creo que seremos menos afectados comparativamente.