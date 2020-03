La consecuencia de estos movimientos es que muchos que habían entrado en la operatoria para cambiar dólares a una cotización cercana a los $ 85 se encontraron con la dura realidad: no les pagarán más de $ 70. Por supuesto que está la opción de esperar una recuperación en el precio de los bonos en dólares, pero llevaría mucho tiempo para que suceda y no es el “espíritu” de este mecanismo, que básicamente consiste en la búsqueda de un canal para vender dólares al precio “real" y no al valor que surge del mercado oficial.