Lali Espósito, ganadora en los Premios Carlos Gardel 2026: “Nos hacen creer que decir lo que pensamos puede costarnos caro”

Lali Espósito impactó con su emotivo discurso en los Premios Carlos Gardel 2026 y destacó el valor de la autenticidad artística (Video: Premios Gardel, TNT)

La noche de los Premios Carlos Gardel 2026 volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música argentina en una gala cargada de emoción, sorpresas y momentos inolvidables. En el Teatro Coliseo de Buenos Aires, con transmisión de TNT y HBO Max, la ceremonia organizada por CAPIF consagró a los nombres más resonantes de la escena actual, pero también dejó espacio para las reflexiones personales y los mensajes que cruzan la frontera de lo artístico para tocar lo humano. Uno de esos momentos lo protagonizó Lali Espósito, que se llevó una de las estatuillas más codiciadas de la noche y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó.

Lali subió al escenario en dos ocasiones centrales. Primero, junto a Juliana Gattas de Miranda!, para celebrar la victoria en la categoría Mejor Canción Pop con “Mejor que vos”, el hit que se transformó en uno de los temas más escuchados del disco No vayas a atender cuando el demonio llama, superando los cincuenta millones de reproducciones en Spotify y confirmándose como uno de los favoritos en los shows tanto de Lali como de Miranda!. El ida y vuelta entre las dos artistas fue a puro elogio y complicidad, con una ovación del público como respuesta inmediata.

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El álbum 'No vayas a atender cuando el demonio llama' de Lali Espósito ganó el Gardel a Mejor Álbum Artista Pop

La segunda aparición de Lali en el escenario llegó cuando Diego Leuco anunció, tras el clásico redoble de tambores, que el Gardel se lo llevaba No vayas a atender cuando el demonio llama como Mejor Álbum Artista Pop. El presentador la definió como “una de las cantantes y actrices más populares y más queridas de la Argentina, con discos que confirman su éxito y muestran además su permanente evolución”. El disco, editado en abril del año anterior, marcó un giro en la carrera de la artista, con un sonido más rockero y performances que ya habían hecho vibrar Vélez y que muy pronto llegarán al estadio de River.

Lali, visiblemente emocionada, se tomó un instante para abrazar a su equipo, antes de tomar el micrófono y dejar una reflexión que rápidamente se multiplicó en redes sociales y medios: “A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias”. La frase fue recibida con una ovación y selló el espíritu de una noche que celebró tanto los logros colectivos como las conquistas personales.

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La canción 'Mejor que vos' de Lali y Juliana Gattas recibió el premio a Mejor Canción Pop tras superar los 50 millones de reproducciones en Spotify

El cierre de su discurso, con la invitación a su show en River y un agradecimiento sincero, selló la idea de que la música, y los premios, tienen sentido cuando son el reflejo de un camino de búsqueda, transformación y coraje.

El recorrido de Lali en el último año fue tan vertiginoso como inspirador. No vayas a atender cuando el demonio llama no solo llevó su música a nuevos públicos y escenarios, sino que también fue el vehículo para una búsqueda artística y personal que la artista no dudó en compartir. Con letras que abordan la independencia, el empoderamiento y la autenticidad, el disco se convirtió en un manifiesto de libertad y crecimiento, alejado de los lugares comunes y las fórmulas seguras.

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La edición 2026 de los Gardel estuvo marcada por la diversidad y la potencia de la escena argentina. Artistas como Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Babasónicos y Marilina Bertoldi compitieron en las principales ternas y se llevaron galardones en una ceremonia que repartió reconocimientos entre lo consagrado y lo emergente, lo clásico y lo experimental. Entre los ganadores más destacados estuvieron Milo J, que se llevó el Gardel de Oro y varias estatuillas en distintas categorías, y Charly García & Sting, que sorprendieron con su colaboración en “In the City”.