Economía

Un abogado tributarista explicó las consecuencias que puede tener sobre las personas la fiscalización de ARCA por Ganancias

El especialista Roberto Murmis detalló en Infobae a la Tarde cómo la nueva campaña de control de ARCA ya genera alertas en empleados en relación de dependencia, qué documentación exige el organismo y cuáles son los riesgos de no responder o justificar las deducciones correctamente

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Las notificaciones de ARCA ya generan preocupación entre quienes presentan gastos deducibles inconsistentes o desproporcionados

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el abogado tributarista Roberto Murmis advirtió que el organismo recaudador inició controles electrónicos por inconsistencias y ya envía notificaciones a empleados en relación de dependencia por las deducciones declaradas en el impuesto a las ganancias.

Durante la emisión, el abogado y contador público analizó el avance de las fiscalizaciones electrónicas de ARCA sobre deducciones de ganancias y el impacto sobre los empleados que cargaron gastos “dibujados”.

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ARCA intensifica las fiscalizaciones electrónicas sobre deducciones

“Lo que ocurre es que los empleados que tributan a través del empleador hacen declaraciones sobre los gastos que han tenido, que supuestamente son deducibles y cuentan con comprobantes reales. Ahora ARCA viene a decir: ‘¿Estás seguro de que esas son las deducciones? ¿Tenés los comprobantes? ¿Son gastos necesarios?’”, explicó Roberto Murmis al ser consultado sobre el motivo de las intimaciones.

En los últimos días, empleados en relación de dependencia comenzaron a recibir alertas electrónicas del organismo fiscalizador, especialmente ante deducciones que resultan inverosímiles o desproporcionadas para su nivel salarial. “Si vas a presentar 2025, hacelo sin diferencias significativas para ganarte el derecho a la exactitud”, puntualizó el especialista.

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AFIP
ARCA intensifica los controles electrónicos sobre deducciones del impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia

Murmis recordó antecedentes judiciales que sentaron precedente para la deducción de vestimenta laboral: “Hay dos fallos, dos leading case, el de Magdalena Ruiz Guiñazú y el de Chiche Gelblung, que tuvieron que ir a la justicia para pelear la posibilidad de deducir ropa de trabajo. Les fue bien en ese sentido”.

Qué hacer ante una intimación de ARCA: plazos, errores y riesgos

Consultado sobre los pasos a seguir tras recibir una intimación, Murmis fue claro: “Lo primero que tiene que hacer quien recibe la notificación es revisar su formulario de deducciones y chequear si hay algún error. Puede ser algo tan sencillo como haber puesto un cero de más por accidente”.

El abogado aclaró que, en caso de error, existe una instancia para corregir la declaración y pagar la diferencia: “Si la fecha ya pasó y el empleador retuvo de menos porque dedujo de más, tendrías que presentar la declaración jurada y abonar la diferencia, con intereses y, eventualmente, multas”.

Subrayó que “lo peor que puede hacer alguien es ignorar la intimación: no guardarlo en un cajón ni tirarlo. No ignorarlo”. Sobre los plazos, precisó: “Normalmente en las intimaciones son 15 días hábiles, pero hay que prestar atención si se indica un plazo diferente”.

Ganancias - ARCA
La declaración jurada simplificada de ARCA exige coherencia entre los gastos deducidos y el salario para acceder a la presunción de exactitud

No todas las comunicaciones generan obligación de respuesta: “Cuando no es una intimación sino una alerta o campaña de inducción, no estás obligado a responder. Pero si es una intimación formal, sí hay que contestar en tiempo y forma”.

Deducciones permitidas, controles y nueva declaración simplificada

Murmis repasó qué rubros pueden deducirse: “El empleado de relación de dependencia puede descontar gastos médicos, obra social, alquiler con tope, personal doméstico, indumentaria y cursos, entre otros. Algunos rubros tienen límites y otros no; por ejemplo, gastos de educación tienen un tope del cuarenta por ciento, pero la indumentaria no tiene un límite numérico, aunque debe ser lógico y estar justificado”.

Respecto a la actualización de los topes, explicó: “Los topes se van actualizando por inflación; el fisco publica las tablas periódicamente”.

El especialista destacó que la fiscalización de ARCA este año está directamente vinculada a la campaña de promoción de la declaración jurada simplificada, un régimen que otorga una presunción de exactitud a las declaraciones siempre que no existan diferencias significativas detectadas por el organismo. “Si vas a ingresar al régimen simplificado, hacelo sin diferencias significativas para ganarte ese derecho”, reiteró.

ARCA afip
Las deducciones más observadas por ARCA incluyen vestimenta laboral, capacitaciones, gastos de salud, alquiler y personal doméstico

Murmis advirtió que los empleadores también deben tener cuidado: “Dos rubros, capacitación y ropa de trabajo, tienen una resolución que obliga al agente de retención a conservar la documentación de respaldo, algo que muchas empresas no están cumpliendo y podría generar problemas”.

El abogado recomendó consultar la página oficial de ARCA para revisar los parámetros y topes actualizados: “En la web de ARCA están todos los cuadros y tutoriales para chequear las deducciones”.

La mirada sobre la caída de la recaudación y nuevas regulaciones

Consultado sobre si la caída de la recaudación explica la dureza de los controles, Murmis consideró: “Puede ser, aunque la experiencia muestra que siempre que llegan los vencimientos o nuevas normas, el organismo fiscalizador intensifica las campañas. Es el momento en que la gente revisa su situación fiscal”.

En el cierre, el tributarista también abordó los cambios normativos en discusión, como la ley de lobby y la inclusión de periodistas como personas expuestas políticamente (PEP): “Cuando uno es PEP, tiene algunas obligaciones adicionales, como declarar la disposición de fondos y cumplir ciertos requisitos ante escribanos o cargos públicos. Son trámites más burocráticos, nada grave, pero hay que estar atento; además, la Ley del Lobby va a cambiar parámetros en la actividad y en la relación con el Estado”.

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