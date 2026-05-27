Economía

En medio del derrumbe local de ventas de autos, hay buenas noticias de las exportaciones: qué vehículos argentinos quieren en Brasil

Marzo y abril mostraron números en verde para las exportaciones de autos nacionales, mientras la producción y ventas locales siguen en caída

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industria automotriz
Frente a un mecado brasileño que cayó un 8% en abril, la pickup Toyota Hilux subió sus ventas en ese país un 2,5%

El mes de abril mostró que las exportaciones argentinas de autos crecieron casi un 1% respecto a las de marzo, pero un 18,8% en relación con las ventas del año anterior. Son dos meses seguidos de mejoría en las ventas al exterior, que interrumpió un período de 8 meses consecutivos de bajas.

El dato es alentador, especialmente en un escenario en el que el resto de las variables son negativas para la industria automotriz local, con caída de ventas, caída de suscripciones de planes de ahorro y caída de ventas de las fábricas a su red de concesionarios.

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Más que nunca, parece que las exportaciones terminarán siendo el motor que impulse al sector, al menos hasta que el nivel de actividad económica mejore, bajen las tasas de interés y el acceso a un auto 0km sea mejor para los bolsillos comunes del consumidor argentino.

Pickups mercado argentino
La exportación de pickups sigue salvando los números generales de la industria automotriz argentina

Brasil, como principal destino de exportación que se lleva el 65% de las ventas de autos argentinos en el exterior, es el termómetro que marca la temperatura que deben controlar las producciones nacionales de autos. Si Brasil pide más, se produce más, y lo contrario ocurre si la demanda se retrae como sucedió gran parte del año pasado.

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Sin embargo, en abril, el mercado brasileño de autos particulares y vehículos utilitarios livianos cayó un 8,1% respecto a marzo, mientras que las exportaciones argentinas crecieron un 47%, lo que representa una excelente noticia para la nuestra industria, más allá de una cada vez más marcada diferencia entre el resultado de las exportaciones de vehículos utilitarios y el de las de autos particulares y SUV.

Los modelos argentinos

El vehículo nacional más vendido volvió a ser la pickup Toyota Hilux con 4.078 unidades, contra 3.979 del mes anterior y contra 3.934 de abril 2025. El resultado para la camioneta más vendida de la industria argentina fue mejor al del promedio del mercado brasileño de este año porque subió un 2,5% cuando el mercado se hundió un 8% y la suba interanual del 3,6% es un resultado positivo aunque sea menor al crecimiento del mercado.

El segundo modelo nacional con mayores ventas en Brasil es la pickup Ford Ranger, que en abril patentó 3.103 unidades el mes pasado contra 2.998 de marzo (un 3,5% más) y contra 2.979 del año anterior (un 0,6% más), con lo que el resultado también fue positivo.

Y las otras pickup argentinas, Volkswagen Amarok, Ram Dakota y Fiat Titano, y el utilitario Renault Kangoo también quedaron entre los 20 vehículos comerciales más vendidos del mes.

venta autos
Mientras las pickups aumentan sus ventas en Brasil, los autos de pasajeros caen. Así lo están mostrando las cifras de Fiat Cronos, Toyota SW4, y los Peugeot 2008 y 208

La camioneta de Volkswagen tuvo un gran crecimiento el último mes con 457 unidades que representan una suba del 265% en relación a marzo, y que también fueron superiores en una proporción similar respecto a las 159 de abril del año pasado.

La nueva Ram Dakota creció un 14% sobre marzo y no tiene referencias de 2025, lo mismo que la Fiat Titano, que, en cambio, cayó un 27% en relación a las ventas de marzo. Por último, el furgón Renault tuvo un excelente desempeño con 371 unidades y una suba del 150% sobre marzo y del 50% a nivel interanual.

Sin embargo, en autos no es lo mismo, confirmando la tendencia del mercado brasileño a comprar menos autos argentinos y más vehículos comerciales.

Brasil es el principal destino de exportación y se lleva el 65% de las ventas de autos argentinos en el exterior

El modelo más vendido de industria argentina sigue siendo el Fiat Cronos, que en abril registró 1.589 unidades. Ese resultado es un 25% más bajo que el de marzo de este mismo año (2.126 unidades), y es un 24,8% peor que el de abril del año pasado, agravado por un crecimiento del mercado brasileño del 20%.

El siguiente modelo es el Toyota SW4, del que el mes pasado se patentaron en Brasil 1.091 unidades, un número 1.117, prácticamente el mismo, pero en abril de 2025 se habían vendido 1.300 vehículos, con lo que la caída es del 16%.

Los otros modelos argentinos son el Peugeot 2008, que en abril registró una caída del 17% respecto a marzo y del 19,7% a nivel interanual; y el Peugeot 208, que no figura en los 50 modelos más vendidos del mes en Brasil, con lo que mínimamente tiene que haber estado por debajo de las 800 unidades que tiene el modelo que ocupa ese último lugar del ranking.

En marzo tampoco quedó en esa tabla y la última referencia es la de enero con 568 vehículos. En abril del año pasado, se habían vendido 658 unidades.

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