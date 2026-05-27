¿Fin de una era?: la Argentina podría perder el primer puesto como exportador del alimento que llegó al 35% de los países

La harina de soja es uno de los productos especialmente demandados en el sudeste asiático (Revista Chacra)

El sector agroindustrial enfrenta un escenario inédito: Brasil superó a la Argentina en exportaciones de harina de soja durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos oficiales de ambos países. El volumen exportado por Brasil alcanzó 7,7 millones de toneladas, mientras que la Argentina despachó 7,5 millones, una diferencia que pone en jaque el histórico liderazgo argentino en este mercado estratégico.

Considerando el promedio 2019-2024, la harina de soja aportó más del 13% de las exportaciones totales del país y concentró más del 50% de los envíos del complejo sojero nacional. En la campaña anterior, los ingresos anuales superaron los USD 10.500 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Este producto llegó a representar más del 17% del comercio exterior argentino en períodos como 2014-2016. Este escenario abre el interrogante sobre si se trata de una coyuntura puntual o de un cambio estructural con consecuencias profundas para la economía.

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De acuerdo con el análisis del especialista Javier Preciado Patiño, la brecha entre ambos países se redujo de 21 millones de toneladas hace diez años a 2,5 millones proyectadas para 2026-2027, según registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Estados Unidos también intensifica su presencia, con una tasa de crecimiento en la molienda que iguala la de Brasil y supera a la de la Argentina.

La producción local muestra signos de estancamiento. En el sector, fuentes consultadas señalaron que en 2016 se proyectaba alcanzar 65 millones de toneladas de soja producidas en la Argentina, pero el número actual ronda los 50 millones, incluso sumando la importación desde Paraguay como única vía para compensar la caída nacional.

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Según datos de la BCR, durante los primeros años de este siglo Europa era el destino por excelencia de la harina y pellets de soja, concentrando en promedio 54% del total exportado en la primera década de 2000. El segundo lugar lo ocupaba el continente asiático, siendo destino del 30% de las exportaciones en el mismo período. Cerraban el total África y América, continentes con participaciones del 10% y 6% respectivamente.

Finalizada la primera década de los 2000, mientras la Argentina seguía creciendo en su producción de soja, -logró en 2016 el máximo nivel exportador de harina de soja-, el volumen exportado de este subproducto a Europa tocó su máximo de casi 2,6 millones de toneladas en la campaña 2013/2014, marcando desde entonces una tendencia descendente hasta ubicarse en 1,4 millones de toneladas en la cosecha 2023/24.

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En ese marco, los países de Asia comenzaron a ampliar sus compras y ganar participación en los embarques argentinos de harina de soja. Para el fin de la década del 2010, ya promediaban el 45% de los despachos. Mientras tanto, el Viejo Continente pasaba a concentrar el 35% del total exportado, 19 puntos menos que la década pasada.

De esta forma, la harina de soja argentina se exportó a más 68 países en la campaña 23/24. “Con 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), podemos afirmar que la harina de soja argentina nos vinculó comercialmente con más de un tercio del mundo, superando el 35% de los países del planeta”, sostiene la BCR.

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La pérdida de competitividad de la harina de soja argentina, comentan en el sector, responde a una variedad de factores. La superficie sembrada se redujo en 3 millones de hectáreas, mientras que las retenciones del 24% para el poroto y del 22,5% para el aceite y la harina dificultaron la viabilidad del cultivo en regiones alejadas de los puertos o con rendimientos bajos. Además, la utilización generalizada de semilla “bolsa blanca” limita la adopción de genética certificada, un avance que en Brasil permitió mejoras sostenidas en la productividad por hectárea.

La competencia de Brasil y Estados Unidos

El estancamiento argentino contrasta con el impulso de Brasil y Estados Unidos, donde las políticas de fomento a los biocombustibles empujan la demanda de crushing y generan excedentes exportables de harina.

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Brasil sostiene una estrategia de diversificación de mercados y fortalecimiento de la demanda interna, anticipando una posible baja en las compras de soja por parte de China. “Brasil sabe perfectamente que tiene hoy una gran dependencia de China como comprador de poroto de soja, que la demanda china va a ir cayendo en los próximos años por una cantidad de factores”, explicó Preciado Patiño.

Indonesia, en tanto, se consolida como el principal destino de la harina brasileña, mientras la Argentina pierde posiciones también frente a Estados Unidos, que avanza sobre mercados clave como Vietnam.

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Soluciones posibles

La competitividad del complejo sojero local depende de tres factores que, según Preciado Patiño, requieren atención inmediata: la modernización de la logística fluvial a través de la hidrovía, la ampliación del corte de biodiésel al 15% y una ley de semillas que promueva la innovación genética y el acceso a nuevas tecnologías. El especialista advirtió sobre la necesidad de acelerar la reducción de los derechos de exportación para evitar una pérdida mayor de competitividad respecto a los dos principales competidores.

Brasil superó a la Argentina en exportaciones de harina de soja durante el primer cuatrimestre de 2026 y consolida su avance en los mercados asiáticos

Hay, sin embargo, algunos avances en materia regulatoria para frenar esta tendencia. Por un lado, la semana pasada el Gobierno anunció un esquema paulatino de rebaja de retenciones. Por el otro, en el marco del acuerdo de cooperación económica que la Argentina firmó con Estados Unidos en febrero de este año contempla definiciones clave acerca de la implementación de la Ley de Propiedad intelectual.

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Por último, en materia de biocombustibles, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno está dispuesto a iniciar el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles fósiles y avanzar hacia una mayor apertura del mercado. La propuesta, elaborada por la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti, fue presentada en la Cámara baja por Bullrich y otros senadores libertarios.

La iniciativa, que surge en un contexto de alza internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, propone subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año, con la posibilidad de incrementos adicionales a discreción de la Secretaría de Energía. El texto incorpora la habilitación de motores Flex Fuel y crea un sistema electrónico para la comercialización del producto.

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