Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 9% en otro día récord para Wall Street y cayó el riesgo país

Los activos financieros subieron de forma generalizada.

Este martes se reanudó la operatoria financiera en la Argentina y también en los Estados Unidos, tras sendos feriados, con cifras muy positivas a nivel internacional ante mejores perspectivas sobre una resolución del conflicto en Medio Oriente.

Las acciones estadounidenses subieron impulsadas por el repunte del sector tecnológico y la buena recepción por parte de los inversores de la baja de los precios del petróleo y el creciente optimismo de que las tensiones entre los EE.UU. e Irán puedan disminuir en los próximos días.

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El ánimo de los inversores mejoró después de que el presidente norteamericano Donald Trump afirmara que las negociaciones con Irán avanzaban satisfactoriamente, lo que indica que los esfuerzos diplomáticos aún podrían evitar una mayor escalada del conflicto. Trump también advirtió que Estados Unidos seguía preparado para actuar militarmente en caso de que fracasaran las conversaciones.

Con ese impulso del exterior, las acciones y ADR de empresas argentinas operadas en dólares en Wall Street exhibieron alzas generales, encabezadas por Banco Francés (+8,8%) y Telecom (+7,1%).

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El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un sólido 2,8%, en los 2.924.355 puntos, un máximo desde el 21 de abril.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 0,6%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó tres unidades para la Argentina, en los 508 puntos básicos.

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“Las tensiones en Medio Oriente mostraron una desescalada parcial tras declaraciones de Trump sobre avances en las negociaciones. Como consecuencia, el barril de Brent bajó hasta la zona de USD 98, a pesar de un leve rebote posterior por una serie de ataques en Irán. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo continúan retrocediendo, favoreciendo el flujo hacia mercados emergentes”, resumió Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

En el plano doméstico, la plaza estará pendiente de la última subasta de deuda de mayo que enfrentará el Ministerio de Economía, con vencimientos estimados en 11 billones de pesos. “La operación se dará en un marco de cómoda liquidez en el sistema financiero, reflejado en una tasa de caución promedio en ByMA que se ubica apenas por encima del 19% nominal anual y con la curva de tasa fija cotizando por debajo del 2% de tasa efectiva anual”, detallaron desde Puente.

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“Esta coyuntura le proporciona al fisco un escenario favorable para continuar con su estrategia de absorción y estiramiento de plazos, respaldado además por depósitos en pesos en el Banco Central que cubren la mitad de los compromisos de la fecha y la absorción de liquidez realizada recientemente mediante la rueda de pases”, añadió Puente.

Aún con un fuerte volumen de negocios por 684,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista reaccionó a la demanda con una suba de ocho pesos o 0,6% este martes, a $1.411, el precio más alto desde el 27 de abril.

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El dólar mayorista mantiene en mayo una ganancia de 20 pesos o 1,4%, mientras que en lo que va de 2026 anota una caída de 44 pesos o 3 por ciento.

El BCRA fijo el techo de las bandas cambiarias en $1.751,66, de modo que el tipo de cambio oficial se mantuvo a $340,66 o 24,1% de ese límite.

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“Hacia el último tramo de la rueda, la demanda típica de fin de mes ganó intensidad y terminó imponiéndose sobre la oferta, llevando al tipo de cambio hasta máximos intradiarios de $1.411, nivel que además se convirtió en el máximo alcanzado durante mayo y donde finalmente cerró el mercado mayorista”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió 1.428,90 para la venta y $1.377,43 para la compra.

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El dólar blue ganó 15 pesos o 1,1%, a $1.440, el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.

El Banco Central compró USD 112 millones en el mercado, el 16,4% de la oferta, para acumular en el transcurso de mayo un saldo a favor de 1.947 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los USD 47.908 millones, con un incremento diario de 1.105 millones de dólares. Se trata de la mayor cifra desde mediados de octubre de 2019, por un desembolso efectuado por el FMI (Fondo Monetario Internacional).

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El directorio del FMI habilitó un nuevo desembolso de USD 1.000 millones para las reservas argentinas, tras aprobar la segunda revisión del programa. Sin embargo, el último informe del organismo expuso marcadas diferencias con el equipo económico local. El Fondo reclamó mayor flexibilidad cambiaria y exigió que la tasa de interés reemplace al control de agregados monetarios como herramienta clave.