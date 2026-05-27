El Salvador

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

La proyección especial de “Las aventuras del Cipitío” reunió a familias y amantes del cine en el corazón de Marruecos, celebrando la riqueza cultural y lingüística de El Salvador en un ambiente festivo y educativo

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La embajada de El Salvador impulsó la proyección de “Las Aventuras del Cipitío” con el objetivo de fortalecer la identidad y el idioma español (Foto cortesía Embajada de El Salvador en Marruecos)
La embajada de El Salvador impulsó la proyección de “Las Aventuras del Cipitío” con el objetivo de fortalecer la identidad y el idioma español (Foto cortesía Embajada de El Salvador en Marruecos)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó este martes que la Embajada Salvadoreña en Marruecos participó en el Décimo Festival de Cine en Español con una proyección especial de la miniserie infantil “Las Aventuras del Cipitío” en el auditorio del Instituto Cervantes de Rabat.

La función se realizó en Rabat, en el marco del festival, y estuvo dirigida a niñas, niños y familias. La Cancillería explicó que la actividad formó parte de su agenda de diplomacia cultural para promover la identidad y las tradiciones de El Salvador ante el público marroquí y la comunidad hispanohablante.

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El ministerio indicó que la participación también apuntó a reforzar el intercambio cultural y a impulsar el idioma español a través del cine y de producciones audiovisuales para públicos diversos.

La proyección en el Instituto Cervantes de Rabat

La encargada de negocios de El Salvador en Marruecos, Alejandra Samour, dijo que la iniciativa buscó compartir con la diáspora y el público local contenidos que reflejan la identidad del país, como la serie animada producida y transmitida por Canal 10, según el comunicado oficial. Samour agradeció al Instituto Cervantes de Rabat por facilitar el espacio para la proyección, de acuerdo con la Cancillería.

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La embajada de El Salvador llevó la producción al Festival de Cine en Español en el Instituto Cervantes, buscando reforzar la identidad cultural salvadoreña (Foto cortesía Embajada de El Salvador en Marruecos)
La embajada de El Salvador llevó la producción al Festival de Cine en Español en el Instituto Cervantes, buscando reforzar la identidad cultural salvadoreña (Foto cortesía Embajada de El Salvador en Marruecos)

“Compartiendo nuestras raíces a través del cine”, destacó a través de redes sociales Samour para destacar la participación salvadoreña.

La funcionaria sostuvo que el Cipitío es uno de los personajes más representativos de la mitología salvadoreña, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería agregó que la miniserie incorpora contenidos culturales y educativos, como la enseñanza de palabras en náhuat, lengua ancestral de El Salvador.

El elenco de voces y el equipo de animación: El comunicado oficial detalló que entre las voces de la producción figuran Rolando Menéndez Castro, quien interpreta a El Cipitío, y Rigoberto Flores, en el personaje de Topi.

También participan Anahí como Sitaly y la directora de voces Cristina López, además de un equipo de ilustradores y diseñadores salvadoreños a cargo de la animación, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La iniciativa celebrada en el Instituto Cervantes forma parte del programa de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (Foto cortesía Embajada de El Salvador en Marruecos)
La iniciativa celebrada en el Instituto Cervantes forma parte del programa de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (Foto cortesía Embajada de El Salvador en Marruecos)

Según la página de “Historia de El Salvador”, la Televisión Cultural Educativa de El Salvador produjo de 1990 a 1992 la serie “Las Aventuras del Cipitío”, protagonizada por el actor nacional Menéndez Castro, quien acompañado de actores locales, dio vida en la pantalla a un personaje propio del país.

“Hijo Meritísimo de El Salvador” a “El Cipitío”

La Asamblea Legislativa de El Salvador reconoció en 2022 a Meléndez Castro como “Hijo Meritísimo de El Salvador”.

Rolando Menéndez es guionista de programas de televisión centrados en el arte y la cultura, y también cantautor de más de 170 canciones de distintos géneros. Su trabajo lo llevó a recibir reconocimientos como el premio nacional de UNICEF en 1992 por Las Aventuras de El Cipitío.

En el ámbito audiovisual, desarrolló su carrera en Televisión de El Salvador como productor de espacios como Club Infantil, El Tesoro Infantil, Cipotadas, Palco en Casa, Música en Madera, Teleyendas de El Salvador, El Tribunal del Saber y Las Aventuras de El Cipitío.

Artista salvadoreño Rolando Menéndez Castro ha sido reconocido como Hijo Meritísimo de El Salvador. (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Artista salvadoreño Rolando Menéndez Castro ha sido reconocido como Hijo Meritísimo de El Salvador. (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

En septiembre de 2021, Menéndez fue premiado en el Concurso Nacional de Composición Musical por el Bicentenario de Independencia, en la categoría canción libre, con la obra “Sin prisa, pero sin pausa”. Entre otros galardones figuran el Micrófono Dorado de la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador en 2007 y la distinción de “Notable Artista de El Salvador” en 2011.

Semanas atrás, durante una invitación a la Comisión de Cultura y Educación, Menéndez contó a diputados que desde niño mostró interés por el arte, cuando integró un grupo musical en su centro de estudios. Más adelante cursó bachillerato en artes, participó en obras teatrales como “Petición de mano” y realizó una colaboración con el Grupo Broncco en la canción “No somos diferentes”, dedicada a personas con capacidades especiales.

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