Licitación clave: el factor que podría llevar el riesgo país debajo de los 500 puntos y reabrir el acceso a los mercados

El Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por aproximadamente $11 billones este miércoles. (Maximiliano Luna)

Los inversores se acostumbraron a operar bajo fuego. El conflicto de Estados Unidos e Irán no se define y los daños colaterales aumentan porque, aunque se resuelva, hay refinerías, gasoductos y oleoductos dañados que empobrecerán la oferta en el futuro. En conclusión, habrá precios elevados de la energía por un largo tiempo, lo que afectará a las economías del planeta con más inflación y menos actividad.

Según Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, “cuando parecía que todo estaba encaminado hacia algún tipo de acercamiento en las negociaciones, el martes, luego del feriado en gran parte del mundo, tenemos la noticia de que Estados Unidos atacó supuestamente a barcos que estaban o podrían estar poniendo minas submarinas, e Irán en retaliación atacó un barco que estaba en las costas de Oman”.

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“Al mismo tiempo, vemos algunos superpetroleros que estuvieron 3 meses esperando, finalmente cruzar sin utilizar la ruta Iraní. Entre el fin de semana y hoy (por ayer) salieron 8 millones de barriles, casi todos con destino a China”, sumó.

Togni agregó que “el sentimiento en el mercado es de cautela, los futuros subieron el martes luego de caer fuerte el día anterior. El Brent cerró apenas por debajo de los USD 100, en consonancia con lo que se ve en el mercado de opciones, que últimamente esta más activo que el de futuros. En el mercado físico, el mundo mira con atención a China, que redujo sus importaciones un 40% y espera que junio y julio sean parecidos. La gran incógnita está puesta en tratar de entender la estrategia de China. El resto de Asia logró volver a niveles de preguerra en cuanto a importaciones”.

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En este escenario, los inversores actuaron en Wall Street como si nada hubiera sucedido y hubo más demandas de bonos del Tesoro que bajaron su renta a 4,47% cuando hace una semana estaba en 4,70 por ciento. Esta mejora en los activos de Estados Unidos benefició a los títulos soberanos de la región. El índice de Emergentes subió nada menos que 3,8 por ciento.

El buen humor incluyó a la Argentina donde los bonos soberanos subieron un promedio de 0,8% e hizo bajar el riesgo país en 6 unidades (-1,2%) a 508 puntos básicos y quedó al borde de quebrar el piso de los 500 puntos donde se abre la esperanza de retornar a los mercados internacionales de capitales.

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El desembolso de USD 1.000 millones por parte del FMI impulsó la demanda de bonos. Las reservas alcanzaron casi 48.000 millones de dólares. También influyeron el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el pago asegurado de los próximos vencimientos en 2027 y la presentación del nuevo RIGI.

Las buenas noticias hicieron vivir una rueda de casi euforia que puede ser efímera como viene ocurriendo en el mundo donde a un día de alzas le sigue otro de bajas. El S&P Merval de las acciones líderes aumentó 2,8% y los bancos fueron el motor de la suba. BBAR subió 8,5%; Telecom, 8,2%; Supervielle, 6,1% y Grupo Galicia, 5,3 por ciento.

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Los ADR -certificados de tenencia de bonos argentinos que cotizan en las Bolsas de Nueva York al tipo de cambio contado con liquidación- se contagiaron del optimismo y Grupo Supervielle avanzó 5,7%; Telecom, 5,3% y BBVA, 4,8 por ciento.

Todos estos indicadores positivos tuvieron una ausencia notable: el monto de negocios porque los inversores esperan la licitación de Bonos del Tesoro, donde además de una LECAP corta, se ofrecen dos bonos que ajustan por CER con vencimiento en 2027 y los Globales 2027 y 2028 que, si tienen una buena performance, podrían completar el monto USD 2.000 millones que fue la meta que se propuso el ministro Caputo.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) el dólar mayorista subió $8 (+0,4%) a 1.411 pesos y se operaron 684 millones de dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que es “el registro nominal más alto desde el 24 de abril. Con este cierre la divisa local se encamina a finalizar mayo en el top 5 de las más depreciadas de emergentes vs el cierre de abril. El BCRA informó un saldo comprador al final de la tarde de USD 112 millones encadenando 6 ruedas con compras superiores a USD 100 millones, en buena parte gracias a un mayor flujo de liquidaciones”.

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El reporte advirtió que “los rendimientos de la curva pesos han mostrado cierta estabilidad en lo que va de mayo mientras que la liquidación de divisas fue suficiente para atender las necesidades del mercado (aún con restricciones) y permitir al BCRA acumular reservas con el tipo de cambio sin sobresaltos. La cosecha gruesa, colocaciones primarias de deuda y algo de crédito en dólares han sido los puntales. A la temporada alta del agro ya le queda poco”.

En la plaza financiera, el MEP quedó en $1.432 y el contado con liquidación (CCL) aumentó $1,5 (+0,1%) a 1.489 pesos.

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Según Nicolás Cappella, analista del grupo IEB, “el tipo de cambio termina nuevamente un poco tomador, pero hay que tener en cuenta que el precio de hoy (por ayer) es el que se usará para la licitación del Tesoro de los títulos dollar linked a la vez que a fin de mes vence una posición grande de futuros, por lo cual será importante ver qué pasa con esas posiciones si se rollean vía Rofex o si deciden ir a los nuevos dollar linked o, si bien, prefieren ir a dólar directo o a bonos en pesos”.

En el mercado overnite se operaba con cautela, tras los récords de ayer en el S&P 500 y el Nasdaq de las tecnológicas. Según Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, luego de “la suba de las acciones de Micron (+20,4%), Nueva York operó mayoritariamente al alza, con los inversores aprovechando la estabilización del mercado de bonos del Tesoro para rotar capitales desde las megacaps (empresas de capitalizaciones superiores a USD 200 mil millones) hacia firmas de hardware”.

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Anoche, las bolsas de Nueva York mostraban leves verdes, mientras el oro recuperaba 0,33% y el petróleo bajaba más de 1 por ciento. En tanto, el Bitcoin perforaba el piso de USD 76.000 y el dólar bajaba frente a las seis principales divisas del mundo.

La licitación de hoy del Tesoro, donde vencen aproximadamente $11 billones, puede demostrar que los inversores vuelven a los bonos en dólares y colocar al riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos.