Cayó el turismo al exterior: en el primer cuatrimestre, viajaron 1,1 millones de argentinos menos que el año pasado

Más de 7 millones de argentinos viajaron al exterior durante los primeros cuatro meses del año.

El turismo internacional avanza de manera desigual en el país. Entre enero y abril de 2026, ingresaron al país 3,5 millones de visitantes no residentes, lo que representa un aumento de 6,5% frente al mismo período de 2025. En paralelo, los argentinos que viajaron al exterior sumaron 7,2 millones de visitantes, una caída de 13,7% respecto del año anterior.

En términos concretos, eso significa que llegaron al país aproximadamente 215.000 extranjeros más que en el primer cuatrimestre de 2025, mientras que unos 1,15 millones de argentinos menos cruzaron alguna frontera internacional en ese mismo lapso, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

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Aun así, el saldo del período fue negativo: salieron del país 3,7 millones de visitantes más de los que entraron. Ese número agrupa tanto a turistas —quienes pernoctan al menos una noche en el destino— como a excursionistas, que son quienes realizan una visita de un solo día sin alojarse.

La distinción entre esas dos categorías no es menor. Un turista implica pernoctaciones, consumo en alojamiento, gastronomía y actividades; un excursionista cruza la frontera y regresa el mismo día, con un impacto económico mucho más acotado. El Indec los diferencia en sus estadísticas, y esa separación permite leer el fenómeno con más precisión.

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Contando sólo a los turistas, el primer cuatrimestre dejó un déficit de 3 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turistas y excursionistas: cómo se divide el flujo

Del total de visitantes no residentes que llegaron al país en el primer cuatrimestre, 2,19 millones fueron turistas —un 6% más que en 2025— y 1,31 millones fueron excursionistas, con un crecimiento de 7,5%.

Del lado argentino, los 7,2 millones de visitantes que salieron al exterior se dividen en 5,22 millones de turistas, una baja de 12,4% interanual, y 2,03 millones de excursionistas, que cayeron 17,1% respecto del mismo período del año anterior.

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Es decir: tanto el turismo como las excursiones al exterior bajaron, pero la caída fue más pronunciada entre quienes viajaban sin alojarse. Al mismo tiempo, en el flujo de entrada, tanto turistas como excursionistas crecieron, aunque en proporciones moderadas.

El saldo de solo turistas, sin contar excursionistas, fue de -3,03 millones en el primer cuatrimestre de 2026, una mejora respecto de los -3,89 millones registrados en el mismo período de 2025.

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Qué pasó en abril

En abril ingresaron al país 755.000 visitantes no residentes, un 8% más que en abril del año anterior. De ese total, 463.100 fueron turistas y 292.000, excursionistas.

Por el lado emisivo, salieron 1,2 millones de visitantes residentes, una baja de 15,7% respecto de abril de 2025. De ellos, 764.800 fueron turistas y 437.500, excursionistas. El saldo del mes fue negativo en 447.200 visitantes.

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Miles de turistas de todo el mundo visitaron a la Argentina este verano.

El principal origen del turismo receptivo en abril fue Brasil, con 94.800 turistas, seguido por Uruguay, con 76.200, y Europa, con 70.900. Del lado emisivo, Brasil también lideró como destino, con 216.500 turistas argentinos, seguido por Chile, con 123.000, y Paraguay, con 93.900.

En cuanto a los medios de acceso, el avión concentró poco más de la mitad del flujo en ambos sentidos: el 51,8% de los turistas no residentes ingresó por vía aérea, mientras que el 51,6% de los turistas residentes salió por esa misma vía. La vía terrestre fue la segunda en importancia para los argentinos que viajaron al exterior, con 40,7% del total.

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La Encuesta de Turismo Internacional, que releva datos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aporta información sobre el perfil de los viajeros de ese mes. Entre los turistas no residentes que ingresaron por esos aeropuertos, el principal motivo del viaje fue vacaciones u ocio, con 50,5% de los casos. Las actividades más realizadas en el país fueron las gastronómicas, mencionadas por el 71,8% de los turistas, y la asistencia a espacios culturales, con 56,7%.

Entre los turistas residentes que salieron por esos aeropuertos en abril, el 72,4% también indicó vacaciones u ocio como motivo principal. Brasil concentró el mayor flujo de salidas, con 112.700 turistas, seguido por el bloque de países del resto de América, con 76.800.

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