Congreso de Honduras impulsa propuesta para aplicar modelo de seguridad de Bukele

El vicepresidente del Congreso de Honduras, Godofredo Fajardo, propuso replicar el modelo de seguridad de Nayib Bukele para combatir la inseguridad ciudadana. (Cortesía: Redes sociales)

En respuesta a la crisis de inseguridad que atraviesa Honduras, el diputado Godofredo Fajardo, vicepresidente del Congreso Nacional, propuso este martes una iniciativa de ley para replicar en todo el país el modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador. La propuesta busca abordar el alarmante incremento de delitos como extorsión, sicariato, asalto, secuestro y crímenes que afectan a la población, situación que ha generado temor y preocupación generalizada.

De acuerdo con las palabras de Fajardo, recogidas durante su intervención ante el pleno legislativo y citadas por el propio Congreso Nacional, “sabemos nosotros que la sociedad hondureña requiere de muchas tomas de decisiones, pero ahorita en este momento es necesario abordar el tema que más quiere escuchar el pueblo hondureño”. El parlamentario enfatizó que “Honduras, en este momento, está cayendo en una crisis de inseguridad ciudadana con extorsión, sicariato, asalto, secuestro, crímenes y tantos males sociales de índole delincuencial. Nadie desconoce eso”.

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La iniciativa, presentada con carácter de urgencia, plantea que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad adopten las estrategias que se han implementado en El Salvador. “Si ese modelo de Nayib Bukele ha dado éxito en El Salvador, aquí también va a dar éxito. Y esto es algo que no solo es que lo dice Godofredo Fajardo, sino que el pueblo hondureño lo está demandando, lo está exigiendo”, expresó el legislador.

De igual manera subrayó que el Congreso Nacional ya ha aprobado reformas al Código Penal y Procesal Penal, pero estas medidas no han producido el efecto esperado en la ciudadanía. “Las medidas ordinarias hasta este momento, que sí se han hecho, y este Congreso de la República ha contribuido con la reforma al Código Penal y Procesal Penal, pero todavía no surte el efecto que el pueblo hondureño espera”, afirmó Fajardo, según consta en actas parlamentarias.

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El proyecto de ley, impulsado por el diputado Godofredo Fajardo, ordena al ministro de Seguridad de Honduras reunirse con autoridades salvadoreñas para estudiar los métodos aplicados en El Salvador.(Cortesía: Congreso Nacional de Honduras)

Iniciativa para adoptar modelo de seguridad salvadoreño

Entre los puntos principales del decreto sugerido figura la instrucción para que el ministro de Seguridad y sus colaboradores se desplacen a El Salvador. El objetivo de esta visita sería reunirse con el ministro salvadoreño del ramo para conocer en detalle las estrategias y procedimientos que han permitido “una reducción prácticamente general del tema del crimen y de la delincuencia”, según la justificación expuesta por el vicepresidente del Congreso.

“Presento esta ley para que se busque replicar el modelo Bukele de seguridad ciudadana y que el ministro de Seguridad y sus colaboradores se desplacen de inmediato a la República de El Salvador a visitar el ministro de Seguridad para que pueda informarse de las estrategias que están dando resultados”, explicó Fajardo.

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La crisis de seguridad en Honduras ha sido motivo de reiteradas demandas por parte de la sociedad civil, que reclama acciones más contundentes frente al avance de estructuras delictivas. El diputado afirmó que “el pueblo hondureño está preocupado, está temeroso y prácticamente aterrorizado”, por lo cual consideró que la aplicación de un modelo similar al de Bukele constituye una “necesidad impostergable”.

Godofredo Fajardo propone importar la estrategia de Bukele: presión social, temor ciudadano y un Congreso dividido en la respuesta a la inseguridad. (REUTERS/Jose Cabezas)

El proyecto presentado ante el Congreso Nacional establece en su artículo primero que se debe replicar el modelo de seguridad salvadoreño “en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad del pueblo, su paz y su tranquilidad”.

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Diversos sectores han seguido con atención la evolución de la política de seguridad en El Salvador, bajo la gestión de Bukele, quien ha impulsado un enfoque de mano dura para combatir las pandillas y el crimen organizado.

Las cifras oficiales difundidas por el gobierno salvadoreño reportan una disminución sustancial de los homicidios y otros delitos, situación que ha generado interés en países vecinos que enfrentan desafíos similares.

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