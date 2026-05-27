El Salvador

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El arresto de un hombre identificado como miembro activo de una clica vinculada al programa La Paz fue resultado de una operación en la colonia Santa Julia 3, impulsada por labores de inteligencia y patrullaje policial

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Vista trasera de una persona con camiseta oscura y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda, frente a un coche de policía.
La PNC señaló que el hombre integró la clica Esperanza Locos Salvatruchos, activa en el programa La Paz y vinculada al tráfico de drogas en Montelimar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes la detención de Irvin Steven S., de 25 años, identificado como homeboy (miembro activo y de alto rango) de la MS13 con función de extorsionista y poste, en un operativo realizado en el distrito de San Marcos, San Salvador Sur.

La captura de Irvin Steven S. representa un nuevo golpe contra la citada estructura criminal, según confirmó la PNC por medio de redes sociales. Las autoridades informaron que el detenido figura como integrante activo de la clica Esperanza Locos Salvatruchos, vinculada al programa La Paz. Su historial delictivo incluye actividades relacionadas con extorsión y venta de droga en la colonia Montelimar, lugar donde residió por varios años, de acuerdo con las autoridades.

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El reporte oficial divulgado por la PNC, Irvin Steven S. fue identificado a partir del sistema ONI (plataforma que reconoce delincuentes y geolocaliza a los agentes en tiempo real), una herramienta tecnológica implementada para el rastreo y reconocimiento de sujetos vinculados a las estructuras criminales.

Vista trasera de un policía con uniforme camuflado oscuro y la palabra POLICIA en la espalda, observando una detención borrosa de una persona en una calle.
La PNC señaló que Sandoval Huezo integró la clica Esperanza Locos Salvatruchos, activa en el programa La Paz y vinculada al tráfico de drogas en Montelimar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el operativo, los agentes de la PNC lograron ubicar y arrestar al sospechoso en la colonia Santa Julia 3, ubicada en el distrito de San Marcos, San Salvador Sur. “La detención se realizó tras una labor coordinada de inteligencia policial y patrullajes preventivos en la zona”, señaló la policía en su publicación de redes sociales.

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Las autoridades señalaron que Irvin Steven S. se encargaba de recoger el dinero producto de extorsiones y distribuir droga según las investigaciones realizadas por la PNC. Esta función lo colocaba como un eslabón clave dentro de la estructura de la clica Esperanza Locos Salvatruchos. “Fue identificado por nuestro sistema ONI y verificamos que pertenece a la clica Esperanza Locos Salvatruchos, del programa La Paz, por años habitó en la colonia Montelimar, donde se encargaba de recoger el dinero de las extorsiones y de vender droga”, señaló la institución.

Antecedentes de violencia y lesiones refuerzan el caso contra el detenido

Además, el historial criminal del detenido incluye antecedentes por lesiones y expresiones de violencia contra la mujer, registrados en el año 2023. La PNC remarcó que estos antecedentes suman elementos a la investigación y refuerzan el caso en su contra. “Se le atribuyen hechos de violencia que agravan su situación jurídica”, indicó la institución.

El historial del capturado incluye antecedentes por lesiones y violencia contra la mujer registrados en 2023, agravando su situación legal. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
El historial del capturado incluye antecedentes por lesiones y violencia contra la mujer registrados en 2023, agravando su situación legal. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La remisión de Irvin Steven S. será por el delito de extorsión, aunque la policía no descarta la posibilidad de ampliar los cargos conforme avancen las indagaciones.

El operativo forma parte de la estrategia de seguridad implementada en el área metropolitana de San Salvador, donde las fuerzas policiales intensificaron los patrullajes y las acciones de inteligencia para desarticular estructuras de pandillas dedicadas a delitos de alto impacto.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a continuar denunciando cualquier hecho irregular o presencia de sujetos relacionados con grupos delictivos.

Según lo informado por la Policía Nacional Civil, se mantiene el compromiso de combatir la extorsión y otros delitos asociados a las pandillas en todo el territorio salvadoreño. “Será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla”, concluyó la institución.

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