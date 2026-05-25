La advertencia de un industrial: “Si la Argentina crece, la recuperación se la llevarán los productos importados”

El año pasado hubo meses en los que las importaciones metalúrgicas crecieron casi un 80% (Foto: Movant Connection)

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, mostró preocupación por la apertura de importaciones y la competencia desleal contra China. Consideró que un repunte en la actividad no se va a traducir en mayores ventas para las industrias locales y alertó por el impacto sobre el empleo.

“Queremos que la Argentina tenga trabajo, porque no podemos seguir separando al consumidor del trabajador: el trabajador también es consumidor, y cuando no tiene empleo, deja de consumir”, dijo Del Re.

PUBLICIDAD

Contó, en diálogo con Ahora Play, que el año pasado hubo meses en los que las importaciones metalúrgicas crecieron casi un 80%. En el último informe observaron que esa tendencia empezó a desacelerarse un poco.

Elio Del Re, titular de Adimra (Foto: Movant Connection)

Pero eso no ocurre porque haya un reemplazo por productos nacionales, sino porque se vende menos en general: cae tanto la venta de productos nacionales como la de importados, debido a la retracción del consumo.

PUBLICIDAD

“Si la Argentina empieza a crecer, la recuperación se la llevarán los productos importados”, afirmó Del Re.

Cabe mencionar que en marzo, la actividad económica registró en marzo un repunte intermensual del 3,5%, según el Indec, luego de la caída del 2,1% observada en febrero. Con este resultado, la variación interanual alcanzó el 5,5%, mientras que el acumulado del año se ubicó en 0,4%.

PUBLICIDAD

El último reporte de Adimra precisó: “Aunque las importaciones cayeron 7,6% interanual en marzo, el flujo volvió a crecer respecto de febrero de este año. En un contexto de baja utilización de la capacidad instalada y caída de la actividad local, esta dinámica continúa presentando un desafío para la producción nacional”.

En ese marco, Del Re señaló: “Estamos pidiendo que lo mismo que hacen los países industriales del mundo para nivelar la cancha, como aranceles, normas técnicas, anti-dumping, valores criterio. Hay muchas herramientas, no estamos pidiendo nada raro”.

PUBLICIDAD

“Lo que estamos pidiendo es que se que se equiparen los subsidios de Oriente contra los no subsidios de Argentina”, enfatizó.

Aunque las importaciones cayeron 7,6% interanual en marzo, el flujo volvió a crecer respecto de febrero de este año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario explicó que, al competir con países como China, no se trata de una disputa entre empresas, sino de pequeñas y medianas empresas argentinas enfrentando a un sistema industrial respaldado por políticas de financiamiento y subsidios estatales. Agregó que China produce el acero que necesita el mundo entero y tiene la capacidad de abastecer la demanda global, lo que representa una escala difícil de igualar.

PUBLICIDAD

“Los países que cuidan el trabajo buscan mecanismos para evitar una invasión desmedida y desigual de productos chinos”, aseguró.

“Reducir impuestos es importante, pero no alcanza para competir con China. El año pasado realizamos un estudio comparando las principales economías de América Latina: México, Brasil y Argentina. Argentina tenía 10 puntos más en el análisis de los impuestos más elevados. Con esa diferencia, es imposible competir con todo el arsenal de herramientas que tiene China. Hay que trabajar sistémicamente en muchos aspectos”, concluyó Del Re.

PUBLICIDAD

La actividad metalúrgica

De acuerdo a datos de Adimra, la producción metalúrgica cayó 4,3% interanual en abril, 1,3% frente al mes anterior y acumula un retracción del 6,2% en lo que va del año.

La utilización de la capacidad instalada fue de 40,9%, registrando una caída de 6,0 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. De esta manera, se encuentra en uno de sus niveles más bajos en términos históricos.

PUBLICIDAD

En términos de empleo, se observa una caída interanual de 2,3% y una disminución de 0,1% con respecto al mes pasado.

En cuanto a las expectativas, “la mayoría de las empresas no espera cambios en su producción para los próximos tres meses. En un contexto de bajos niveles de actividad, predomina la cautela”, sostiene.

PUBLICIDAD