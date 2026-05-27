Economía

El Banco Central acelera la compra de dólares y ya superó el 90% de la meta para todo 2026

La autoridad monetaria acumula compras por más de USD 9.100 millones y busca fortalecer sus reservas internacionales, que tocaron máximos desde octubre de 2019

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El BCRA acumula compras por más de USD 9.100 millones en lo que va de 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El BCRA acumula compras por más de USD 9.100 millones en lo que va de 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 94 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, gracias a acuerdos con entidades bancarias, empresas y organismos estatales. El martes sumó USD 112 millones y acumula más de USD 9.100 millones en el año. De esta forma, superó el 90% de la meta de adquisición de divisas establecida para todo 2026.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumuló compras por 9.102 millones de dólares. Abril fue el mes de mayor volumen, con USD 2.769 millones, y solo el 2 de enero no se registraron compras.

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En las últimas semanas, el ritmo de compras se aceleró después de un inicio de mayo con montos diarios inferiores a los 100 millones de dólares. En la última semana, el Central sumó USD 909 millones y el total de mayo ya llega a 1.947 millones de dólares.

“El ritmo de compras aceleró significativamente en las últimas semanas: la media móvil de cinco días pasó de apenas USD 66 millones diarios durante la primera semana del mes a USD 182 millones el viernes pasado, en paralelo a una mayor liquidación del agro. Dado que la cosecha gruesa todavía transita sus primeras etapas, seguimos esperando que el desempeño observado en abril pueda repetirse en los próximos meses”, remarcaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

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Más del 90% de la meta

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que los flujos principales vinculados a la cosecha agrícola aún no ingresaron, lo que anticipa un mayor ingreso de divisas y amplía el margen de intervención oficial en el corto plazo.

El BCRA ya concretó el 91% de su objetivo anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda de dólares del Tesoro para cancelar compromisos financieros limitó el alza neta de reservas. Para sostener el ritmo de acumulación, el Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió ese excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local, buscando estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

Las proyecciones oficiales estiman que el saldo neto de compras para 2026 se ubicará entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, consideró que estos elementos serán determinantes para el balance del año.

Se espera que la liquidación de la cosecha gruesa aporte un volumen importante de dólares a las reservas. Además, las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales podrían sumar más de USD 3.200 millones y reforzar la capacidad de intervención del Banco Central.

“Luego del freno en las emisiones de obligaciones negociables durante febrero y marzo, en un contexto de mayor volatilidad internacional, el mercado retomó dinamismo a partir de abril. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan los USD 1.600 millones -más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales”, destacó un reporte de la consultora Invecq.

Reservas en alza

Con el desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas brutas del Banco Central superaron los USD 47.000 millones y alcanzaron su nivel más alto desde 2019.

El jueves pasado, el directorio del FMI avaló la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con Argentina por USD 20.000 millones, lo que habilitó el giro de fondos frescos que ingresaron a las reservas del BCRA esta semana.

Al cierre de la jornada, las reservas brutas sumaron USD 47.908 millones, con un incremento diario de 1.105 millones de dólares. Este monto marca el valor más elevado en casi siete años y supera el pico alcanzado en febrero durante la actual gestión.

En su último Staff Report, el FMI destacó la aceleración de la compra de divisas, aunque advirtió que “el bajo nivel de reservas líquidas sigue generando riesgos para la capacidad de pago, especialmente ante grandes vencimientos de deuda y la potencial volatilidad previa a las elecciones presidenciales de 2027”.

El organismo, además, recomendó intensificar la acumulación de reservas y fortalecer el marco monetario antes del ciclo electoral. También solicitó “reconstruir decididamente las reservas y buscar sobrecumplir las metas ante las incertidumbres asociadas a las próximas elecciones presidenciales”.

Antes de que termine la semana, el Gobierno deberá enfrentar el pago remanente del Bopreal Serie 3, equivalente al 34% del capital emitido, unos USD 1.020 millones más un 3% de intereses. Por este motivo, el impacto positivo del desembolso del FMI quedará casi neutralizado por esta obligación.

Las reservas netas mantienen una tendencia ascendente y la meta de alcanzar USD 8.000 millones en el año está cada vez más cerca. Esto refleja que, aun con un crecimiento moderado de las reservas brutas, el Banco Central continúa sumando dólares propios.

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