Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada: “Está fuera de peligro”

La exmodelo tuvo que ser hospitalizada y se encuentra fuera de peligro (Video: LAM/ América TV)

La noticia sobre el estado de Pata Villanueva generó inquietud entre sus allegados y seguidores tras conocerse que fue ingresada en terapia intensiva. Su hija Agostina confirmó la internación, aunque evitó dar detalles sobre la causa que la llevó a esta situación.

Según relató la periodista Pilar Smith en LAM (América TV), la actriz fue derivada de inmediato a terapia intensiva al llegar a la clínica. “Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que inmediatamente que llegó a la clínica fue llevada a la terapia intensiva”, expresó la panelista sobre el hermetismo en torno al cuadro clínico.

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A pesar de la preocupación inicial, la familia comunicó que la exmodelo se encuentra “estable” y “fuera de peligro”. La periodista amplió: “Ayer ingresó en terapia pero hoy pudieron estabilizarla”.

Pata Villanueva permanece internada en terapia intensiva, mientras su familia informó que se encuentra estable y fuera de peligro

La hospitalización de Villanueva reavivó recuerdos sobre su delicada salud en los últimos años. En febrero de 2021, la actriz sufrió una grave caída por las escaleras de su casa en Punta del Este, lo que le provocó una fractura de cráneo y la llevó a una internación de riesgo. Su recuperación fue lenta y estuvo marcada por complicaciones posteriores, como una hemorragia digestiva y una infección intrahospitalaria.

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En este momento, Pata Villanueva permanece bajo cuidado intensivo, con su entorno monitoreando de cerca la evolución. La información oficial brindada por la familia habla de una situación controlada, aunque la causa del ingreso no fue precisada. Este nuevo episodio se suma a una serie de desafíos médicos que la actriz ha enfrentado en los últimos años, lo que aumenta el interés y la preocupación pública por su estado.

La actriz fue ingresada de urgencia a una clínica de Buenos Aires, donde los médicos lograron estabilizarla tras su llegada

Durante su proceso de recuperación tras el accidente de 2021, Villanueva relató: “Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”. A lo largo de su rehabilitación, la artista compartió que “no podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”, pero que con el tiempo consiguió avances. “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”, contó en una entrevista con Puro show (Eltrece) al año pasado.

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La expectativa está puesta en los próximos partes médicos que podrían aportar más claridad sobre el motivo de la internación y la evolución de Villanueva. Mientras tanto, el círculo íntimo insiste en llevar tranquilidad: la paciente se encuentra estable y siendo atendida por el equipo médico correspondiente.

En los últimos años, Pata Villanueva enfrentó severos problemas de salud, incluyendo una grave caída y posteriores complicaciones médica

“La verdad es un tratamiento lento. Es un proceso lento, lento”, aseguró la exmodelo. “Como yo soy Speedy González, se me hace lento y me gustaría apurar el proceso, pero no hay caso. Tiene un tiempo y lo debo respetar”, aseguró Pata Villanueva, mientras destacaba el apoyo de sus hijos Agostina, Robertino y Bernardita y de varios empleados que la cuidaban y le cocinaban.

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Mientras que Robertino Tarantini, su hijo, destacó en 2022 la fuerza de su madre. “La pasó muy mal. Se repuntó. Estuvo al borde de la muerte, muy cerca... Mucho más cerca de lo que la gente piensa. El día del accidente me escribieron de todas partes del mundo, gente que rezaba”, aseguró el empresario en una charla con Telefe Noticias.

“El día del accidente me escribieron de todas partes del mundo, gente que rezaba”, recordó. “Es una mina que dio mucho y yo creo que la vuelta de la vida es lo que te da. El amor... Yo creo que la sacó la gente”, resaltó. “Ella es un toro, es un toro. Tengo una conexión muy fuerte con mi mamá. Y todos los días aprendo cada vez más. Es el ser más maravilloso de este mundo”, concluyó.

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