“ El sistema financiero debe tener algo para la Argentina —dijo Fernández—. Yo me fui de viaje y me dijeron que estaban revisando tres cosas que les pedí: crédito para el consumo, para las pymes y tasas reales para las tarjetas de crédito. Y si no lo hacen convenceré al presidente del Banco Central para que intervenga. No se pueden cobrar esas tasas para hacer el pago mínimo. Estoy esperando, me queda esperanza”, señaló el presidente.