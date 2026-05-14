Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio tras el último dato de inflación

El último dato del IPC anticipa un nuevo piso para los haberes el mes que viene. Las estadísticas oficiales delinean el impacto que tendrá la actualización en los ingresos de los jubilados

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Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
El incremento de las jubilaciones está determinado por el índice de inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Precios al Consumidor de abril, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, determinó un incremento del 2,6% para los haberes que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará en junio de 2026. Los ajustes alcanzan a jubilaciones, pensiones y asignaciones, en virtud de un régimen que enlaza la movilidad mensual de los beneficios con la inflación registrada dos meses antes.

El objetivo del sistema, implementado por el Decreto 274/2024, es reducir la distancia entre los ingresos jubilatorios y la suba de precios.

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El nuevo cálculo posiciona al haber mínimo en $403.320,39 a partir de junio, mientras que quienes perciban el bono recibirán $475.142,62, cifras que contemplan el primer descenso mensual del IPC en 10 meses. Para el resto de las prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $322.655,23 y llega a $394.478,23 con bono, en tanto que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos se incrementan en el mismo porcentaje.

La proyección de este esquema de movilidad establece que, desde junio de 2026, los jubilados y pensionados bajo la órbita de Anses experimentarán un ajuste mensual determinado exclusivamente por la inflación de dos meses antes. Este mecanismo busca zanjar la brecha histórica entre ingresos previsionales y alza de precios, en un contexto donde la variación interanual del IPC llegó al 32,4%, con un acumulado anual del 12,3%, de acuerdo con lo informado por Indec.

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Nuevos valores para mayo de 2026

  • Jubilación mínima: $403.320,39
  • Jubilación mínima con bono: $475.142,62
  • PUAM: $322.655,23
  • PUAM con bono: $394.478,23
  • Pensiones no contributivas: $282.338,51
  • Pensiones no contributivas con bono: $354.181,51
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $403.320,39
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $475.142,62
  • AUH: $144.937,56
  • AUH con Discapacidad: $471.904,34
Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La inflación de abril fue del 2,6%, la más baja en cinco meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de abril y el impacto en los haberes actualizados

La medición correspondiente a abril constituye la primera baja del IPC en 10 meses, lo que influenciará el poder adquisitivo de las prestaciones. Analizando el último tramo del informe, se consigna que la variación interanual es del 32,4% y el incremento acumulado desde enero alcanza el 12,3%, cifras que se encuentran dentro del rango proyectado por consultoras privadas y por el Banco Central de la República Argentina.

Según el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, la proyección para mayo anticipa un nuevo descenso en la inflación mensual, que podría situarse en torno al 2,3%, mientras que analistas como EcoGo ajustan ese número a un preliminar del 2,2%. Por su parte, los relevamientos sectoriales en la primera semana de mayo muestran que el rubro alimentos y bebidas prácticamente no tuvo incrementos de precios. Así lo indica EconViews, que registró una deflación del 0,1%, LCG, que no verificó aumentos, y Analytica, que relevó una suba apenas perceptible del 0,3%.

En el mismo período, la dinámica de precios fue impulsada por diversos factores: el reporte de EcoGo mencionó que “el mes inicia con un piso inflacionario condicionado por el fuerte incremento en el sector transporte. En CABA el aumento se sitúa en un 5,4%, en AMBA la subida escala hasta el 11,6%. A este esquema se suma, a partir de la tercera semana del mes, los ajustes programados para los colectivos nacionales (2%) y los trenes (18%)”. También se advierte que se prevé un aumento promedio del 7% en combustibles, luego de un período de 45 días sin variaciones, y alzas automáticas en prepagas, alquileres y servicios de telecomunicaciones.

Anses anunciará en los próximos días el cronograma de pagos de los haberes, que se organiza en función del número final de DNI. Tradicionalmente, las jubilaciones y pensiones mínimas se acreditan en la segunda semana de cada mes, y el resto de los beneficios, en la tercera. Actualmente se están liquidando los montos correspondientes a abril, que ya incorporan el ajuste basado en la inflación de febrero.

En las últimas horas, YPF oficializó un aumento del 1% en los combustibles desde el 14 de mayo -medida a la que se plegaron el resto de las petroleras del país-, y prorrogó durante 45 días el sistema conocido como “buffer” o “amortiguador” de precios, una medida pensada para limitar el traspaso de estos incrementos a los surtidores argentinos.

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