“No hablé con el Papa en ningún momento del tema del aborto. Pienso que cuando dos personas se encuentran y tienen un punto de acuerdo y nueve de diferencia, quiero potenciar el punto de acuerdo. Respeto la posición de la Iglesia, pero no lo hablé con él. Muchas veces las cosas se discuten y no se resuelven. La ley no salió pero se puede resolver con otra lógica. No podemos dividirnos también por el tema del aborto. El tema de que la ley legalice el aborto, en verdad no quiere decir que sea obligatorio. Es absolutamente legítimo y respetable que haya mujeres que no quieran abortar. Muchas veces me dicen que muchas abortan porque no saben cómo alimentar a sus hijos cuando nazcan. Estamos armando un programa para prestar atención médica y alimentación durante los primeros dos años de vida, con los nutrientes y las proteínas necesarias. Un chico mal nutrido es un chico con problemas cognitivos”.