La dolorosa charla sobre cómo transitar el duelo entre las madres de Fernando Báez Sosa y Ángeles Rawson

Jimena Aduriz convocó a la sociedad a sumarse a la marcha en reclamo de justicia por el joven asesinado en Villa Gesell este martes a las 18 en la Plaza del Congreso: “No podemos seguir viviendo con este grado de violencia, los chicos no vuelven, Ángeles no vuelve, Fernando no vuelve”