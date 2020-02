De esta forma dejó en claro, para propios y extraños, que la austeridad fiscal no estará en su vocabulario aunque ya estuvo en sus decisiones. A la hora de las preguntas, el diputado Jorge Sarghini le recordó a Guzmán que el Congreso ya le dio todo lo que necesitaba en el plano fiscal. “La ley de emergencia económica rompió una inercia que, de continuar, que nos llevaba a un déficit fiscal del 3% del PBI. ¿Cómo se resuelve un déficit de ese tipo si no es por el camino de la austeridad fiscal? Por ahí, interpretamos mal la ley. No suena bien, no es políticamente correcto, hablar de austeridad fiscal ”, soltó Sarghini, con algo de ironía. El experimentado legislador, hoy enrolado en el lavagnismo, completó con una pregunta inquietante: ¿qué negociación hubiese sido posible con los acreedores si antes no se corregía ese déficit?