El bloqueo es, sin duda, el mayor riesgo que afronta el Gobierno en este proceso, aun cuando gran parte de los títulos que se renegociarán contienen las cláusulas de acción colectiva según la cuales cada serie debe reunir un mínimo de 66% del capital a reestructurar para avanzar sin riesgos de litigios. Otros bonos, los emitidos antes de la gestión de Macri, tienen claúsulas más restrictivas, del orden de 75%, pero no está claro todavía si ingresarán o no en el proceso. “Lo que queda demostrado es que las cláusulas de acción colectiva no tienen ningún sentido si no hubo un trabajo serio ex ante con los inversores”, sostuvo Roberto Dayer, de Balanz.