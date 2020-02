Al parecer, el tiempo le dio la razón al equipo económico de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Tres semanas atrás, cuando el gobernador Axel Kicillof anunció que no estaba en condiciones de pagar el bono 2021 por la mala situación económica “heredada”, el ex ministro de Economía Hernán Lacunza le retrucó con una serie de tuits.