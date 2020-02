“No fue fácil. Fue un proceso muy complejo y finalmente no logramos que este fondo tuviese una posición constructiva”, reconocen los funcionarios cercanos al ex ministro de Economía. Al mismo tiempo aseguran que Fidelity sólo sería tenedor de este 25% del BP21, no así del resto de los títulos provinciales a reestructurar, lo cual genera alivio de cara al proceso de reestructuración que está por arrancar el gobierno bonaerense. De todos modos, “siempre hay grandes fondos que pueden bloquear el proceso y querer beneficiarse. Hay variados casos en el mundo y la Argentina no está ajena", dijeron fuentes de la cartera económica de la provincia.