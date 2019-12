“ Los bancos están más tranquilos porque achicaron la exposición al sector privado, la cartera bajó a un tercio de lo que era en 2015. Esta política insólita de mantener la tasa de interés alta tiene como corolario un Banco Central que compra dólares y convalida una Leliq ahora del 58% anual, o sea que suben la tasa para que no se le escape el dólar y ahora que compran dólares para que la cotización no se caiga la tasa no baja”, dijo Miguel Ángel Arrigoni, de First Corporate Finance Advisors.