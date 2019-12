La empresa Celulosa Argentina enfrentaba hoy un vencimiento por casi USD 60 millones de uno de sus bonos, pero el pago no se hizo. Había lanzado un canje para cambiar los papeles que maduraban hoy y, aunque consiguió cambiar la enorme mayoría de los papeles, debió reabrir el canje y no pudo cancelar el monto restante. La empresa explicó a través de un comunicado a la Bolsa que la reapertura se hizo para permitir a inversores que querían entrar a la operación y no pudieron hacerlo a tiempo. Sus directivos resaltan la falta de acceso a financiamiento para las empresas locales.