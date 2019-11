“Lo que espera el inversor financiero es comprobar si el próximo Gobierno va a encarar el ajuste fiscal o no. No será bien recibido cualquier escenario sin continuidad del ajuste fiscal que inició Mauricio Macri”, expresó Falcone. “El inversor financiero quiere ver un número de superávit fiscal. Después, cómo se consigue es indistinto, si va por aumento de retenciones, suba de impuestos o recorte de gastos. Si no hay ajuste, se tomará por el camino de una quita y eso abre la puerta a una situación muy complicada”, acotó el experto de Cohen.