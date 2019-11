Sin todavía conocer cómo estará finalmente conformado el gabinete, los empresarios no esperaban demasiadas definiciones del plan económico que llevará a cabo el nuevo gobierno . La presencia del presidente electo, Alberto Fernández, en la 25 Conferencia Industrial de la UIA que se desarrolla hoy en el Golden Center de Parque Norte, no sólo tranquilizó a los industriales que temían el faltazo, sino que reconfirmó lo que ya era un hecho desde las elecciones: que ya no hay divisiones en la institución y que hasta los históricamente más críticos del kirchnerismo hoy le dan un voto de confianza al nuevo gobierno.