El Salvador es considerado caso de éxito en regulación y adopción de activos digitales, según especialistas

El Salvador destaca a nivel internacional por su marco regulatorio ágil para activos digitales, según expertos en finanzas digitales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la más reciente edición del programa “Estado de la Nación”, transmitido por Canal 21, el debate sobre las finanzas digitales en El Salvador reunió al gerente de negocios de Bitfinex, Fabián Delgado, y al experto en activos digitales, Daniel Leiva. Ambos coincidieron en que la transformación experimentada por el país en materia de regulación y adopción de activos digitales lo sitúa en el centro de la atención internacional.

Daniel Leiva subrayó que la confianza en las finanzas digitales depende de tres elementos fundamentales. “El primero es la regulación, porque genera confianza; por eso la gente confía en los bancos, ya que sabe que están supervisados y cuentan con normas estrictas. El segundo es que El Salvador posee uno de los marcos regulatorios más aceptados a nivel mundial. Y el tercero es la educación; si la gente no lo entiende, nunca lo va a adoptar”, puntualizó.

Leiva también señaló que la tecnología financiera evoluciona constantemente y que hoy resulta impensable que un banco opere sin ofrecer tarjetas de crédito o débito. “Esa misma adaptación pasó en los 90 y ahora es otra adaptación, y la tecnología solo va a ir sumando oportunidades. Esa tecnología lo que te da es oportunidades de negocio”, agregó.

Por su parte, Fabián Delgado destacó que la pandemia marcó un antes y un después en la adopción de las finanzas digitales, ya que muchas personas se vieron obligadas a utilizar estos servicios ante la falta de alternativas. “Tras este periodo, su adopción creció significativamente”, afirmó.

Los especialistas invitados a la entrevista matutina resaltaron el desarrollo que ha tenido el país en activos digitales en los últimos años./(Diálogo-Grupo Megavisión)

Además, resaltó el atractivo del país para la inversión extranjera y el impacto positivo del marco regulatorio. “Muchas empresas, debido al marco regulatorio existente, buscan invertir y establecerse en El Salvador, lo que se traduce en empleo, mayores oportunidades e impacto positivo en la economía y el turismo”, dijo.

Delgado también enfatizó el protagonismo internacional que ha adquirido El Salvador. “Los ojos del mundo están puestos en El Salvador, porque no esperó a que otro país diera el paso para replicarlo, sino que decidió hacerlo y ejecutarlo”, expresó. Añadió que la “tokenización” es uno de los mejores vehículos de financiamiento para las empresas, ya que permite captar capital de manera accesible y flexible, enfrentando uno de los principales retos para los emprendedores: el acceso a capital para escalar sus proyectos.

Ambos especialistas coincidieron en que la clave para el éxito de la adopción de activos digitales radica en el equilibrio entre regulación, innovación tecnológica y educación financiera, factores que permiten aprovechar las oportunidades de negocio que brinda el ecosistema digital.

El respaldo del Informe de Inclusión de Mercado de Bitfinex Securities

Los datos de la entrevista adquieren mayor relevancia al contrastarse con los hallazgos del Informe de Inclusión de Mercado elaborado por Bitfinex Securities. El estudio destaca que la principal ventaja competitiva de El Salvador radica en la rapidez de sus procesos regulatorios, impulsados por la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), que permite aprobaciones en apenas 20 días hábiles. Esta agilidad coloca al país por delante de mercados más burocráticos y ha sido determinante para atraer empresas internacionales y proyectos de “tokenización”.

Finanzas digitales, innovación tecnológica y educación financiera forman el equilibrio clave para el éxito del ecosistema digital salvadoreño.

El informe subraya que el marco legal salvadoreño permite tokenizar activos como deuda, patrimonio, fondos y bienes raíces, facilitando a las empresas captar capital mediante la emisión de tokens. Además, proyecta que el mercado global de valores “tokenizados” podría superar los USD 3 billones en 2030 en un escenario optimista, partiendo de una base actual de USD 40.000 millones.

El análisis también destaca el impacto de la “tokenización” en sectores clave como la gastronomía, el turismo y la tecnología, con efectos directos en la generación de empleo y la recaudación fiscal. Casos como el de una empresa de bebidas alcohólicas que lanzó una emisión de deuda “tokenizada” para expandir operaciones, ejemplifican las oportunidades que el entorno legal ha abierto para las compañías e inversionistas de todos los tamaños.

El informe concluye que El Salvador avanza de pionero en Bitcoin a centro regional de mercados de capitales “tokenizados”, atrayendo la atención de empresas internacionales que buscan aprovechar un marco regulatorio ágil y competitivo.