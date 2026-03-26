Finanzas y Negocios

Cómo dejar de gastar sin control y empezar a invertir: las claves para lograr independencia financiera

La asesora financiera Carolina Sur analizó cómo el consumo emocional, la falta de educación económica y los tabúes culturales dificultan el ahorro. Qué hábitos cambiar, por dónde empezar y cuáles son las herramientas clave para construir autonomía financiera

Guardar
La asesora Carolina Sur destaca la importancia de identificar y cambiar los hábitos de gasto para alcanzar la independencia financiera

En la actualidad, la pregunta sobre cómo pasar de gastadores a inversores resuena con fuerza. Qué opciones existen, de qué manera se puede lograr la independencia financiera, quiénes encuentran más obstáculos en ese camino y dónde surgen las principales dificultades, configuran el escenario para quienes buscan salir del círculo de consumo y alcanzar autonomía.

El tema atrae múltiples interrogantes: cómo organizarse frente a tentaciones constantes, cuál es el primer paso para quienes quieren consolidar su situación y por qué se vuelve tan complicado administrar correctamente el dinero.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Carolina Sur, asesora de inversión y autora de Qué bien te queda la independencia, visitó los estudios de Infobae en Vivo A las Nueve y abordó la importancia de las conversaciones abiertas. En su recorrido, refleja cómo las mujeres enfrentan obstáculos particulares en la gestión del dinero.

Sur sostuvo que la independencia financiera rara vez es un elogio social habitual. En este sentido, puso el foco en la necesidad de convertir la conversación financiera en un tema común, especialmente entre mujeres.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo emocional y la influencia de las redes sociales complican la administración del dinero y el ahorro personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de resignificar el consumo y los recursos

Sur señaló que hay una tendencia a desvalorizar las sumas pequeñas y perder de vista su potencial: “Hay que tenerle respeto a la poca plata. Esto sumado puede hacerse más plata”, destacó la autora. Subrayó que la falta de educación financiera implica desconocimiento de herramientas como fondos de liquidez o ETFs, lo que repercute especialmente entre mujeres. “Sabemos lo que es el skincare, pero no lo que es un fondo de liquidez”, apuntó Sur.

En este sentido reconoció que el consumo muchas veces es emocional y se ve influenciado por las redes y la comparación constante: “Lo primero es decir ‘lo emocional me está generando algo’. Después, qué redes consumo, qué contenidos sigo. Si todo el tiempo veo personas con rutinas de cinco pasos de skincare y ropa espectacular, tengo que preguntarme qué me genera”, reflexionó Sur.

Puso como ejemplo situaciones cotidianas donde las decisiones de compra se imponen por presión social o percepción de felicidad. “Quizás nos pasamos muchos años viendo la balanza y no las finanzas”, compartió Sur. Para ella, el primer paso hacia la independencia es identificar las emociones y patrones detrás del gasto, para así cambiar la mirada sobre el uso del dinero.

Una alcancía de cerdo rosa, rota por un costado, de la cual brotan billetes de dólar, junto a una mano sosteniendo un martillo en una mesa de madera.
La falta de educación financiera y el desconocimiento de herramientas como fondos de liquidez afectan especialmente a las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo influyen los tabúes y la cultura familiar

Uno de los mayores obstáculos para lograr independencia financiera, indicó Sur, es la falta de diálogo en torno al dinero. “Estaba mal visto hablar de plata”, reccordó. Al mismo tiempo, la autora invitó a preguntarse cuál fue la relación con el dinero en casa y a descubrir el significado personal de la palabra “plata”.

Sur describió cómo muchas mujeres delegan el manejo económico, incluso en contextos de éxito personal. Respecto a ello llamó a romper con esos patrones: “Vos tenés que manejar tu plata. Si lo aprendiste en la escuela y después nunca más lo practicaste, de grande lo perdés”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Revisar los estados de cuenta y analizar los patrones de consumo es fundamental para transformar la relación con el dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias prácticas para transformar la relación con el dinero

Entre los conceptos centrales que propone Sur se encuentran la revisión de los gastos, autoconocimiento y planificación. “Lo primero que tenemos que hacer es hablar, ver los patrones de consumo. Miren los últimos tres estados de tarjeta de crédito. Es lo más práctico que se pueden hacer ahora”, sugirió. Invitó a utilizar herramientas como el home banking y analizar en qué se va el dinero mes a mes.

Sur insistió en distinguir qué gastos corresponden al propio deseo y cuáles se encuentran impuestos por el entorno. “Miren si los patrones de consumo son tuyos o de otro. Y después, pagate a vos mismo”, explicó. Recomendó considerar siempre un pequeño ahorro, sin importar el monto: “Una partecita chiquitita tiene que ser un gasto para el futuro. Pero no para cuando tengas setenta años; para el viernes que viene tomar una cerveza, o para un recital”.

En sus palabras, ahorrar es pensar en el futuro inmediato: “El futuro somos nosotros mañana. Un fondo de imprevistos, algo abajo del colchón, hace que el imprevisto sea más barato”. Resaltó la importancia de dedicar una mínima parte de los ingresos a la previsión, independientemente del salario.

Finanzas personales, mujeres inversionistas, crecimiento económico, ahorro estratégico, educación financiera, independencia económica, inversión segura, estrategias financieras, mujeres emprendedoras, planificación económica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Distinguir entre deseos propios y presiones externas permite establecer ahorros, incluso con sumas pequeñas, para gastos futuros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reflexión social y próximos pasos

Sur enfatizó que manejar el dinero no implica necesariamente abandonar la sencillez ni perder los valores. “No tenés que volverte otra persona. Aspiro a tener plata y, lo que hago con la plata es armar buenos equipos y ayudar a más personas”, destacó. Consideró esencial desterrar los prejuicios hacia quienes desean una mejor situación económica. “Tenemos que la plata traerla a la gente buena para hacer cosas mejores”, afirmó Sur.

El próximo 14 de mayo, Carolina Sur dará su primera charla en Argentina sobre estos temas en el Premier Live, con entradas a la venta a través de LateNet. “Hay gente que le sirve mucho esta información y llegar a esa gente que le sirve es mi propósito. Y el propósito necesita presupuesto, así que tengo que cobrar para poder hacer las cosas que hacemos. Necesitamos plata”, finalizó Sur.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Independencia FinancieraEducación FinancieraAutonomía EconómicaInversión PersonalInfobae A las NueveInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Lanzan una aplicación sobre educación financiera para seniors: “El edadismo también se expresa en el acceso desigual a la información”

Una innovadora herramienta argentina usa chat inteligente y expertos para ayudar a quienes buscan autonomía y respuestas confiables sobre su economía

Lanzan una aplicación sobre educación financiera para seniors: “El edadismo también se expresa en el acceso desigual a la información”

De carga demográfica a motor de crecimiento: la revolución de la productividad senior

El auge de la longevidad y nuevas tecnologías empuja a gobiernos a buscar modelos que integren a todas las generaciones activas en la vida productiva

De carga demográfica a motor de crecimiento: la revolución de la productividad senior

Las bolsas en Estados Unidos terminaron con ganancias y el petróleo se mantiene elevado

Un impulso en las ganancias de empresas de viajes y aerolíneas favoreció a los principales indicadores bursátiles estadounidenses, en medio de la espera por la decisión de la Reserva Federal y la persistencia de tensiones energéticas

Las bolsas en Estados Unidos terminaron con ganancias y el petróleo se mantiene elevado

Educación financiera desde chicos: por qué es clave aprender a manejar el dinero en la infancia

La especialista Valeria Díaz adviertió que incorporar hábitos desde edades tempranas permite desarrollar criterios para tomar decisiones, comprender el valor del esfuerzo y adaptarse a nuevas formas de consumo en entornos digitales

Educación financiera desde chicos: por qué es clave aprender a manejar el dinero en la infancia

El mercado de valores de El Salvador alcanza un récord histórico de operaciones en 2025

La memoria anual de la Bolsa de Valores destaca que el dinamismo internacional y el crecimiento de los fondos de inversión permitieron alcanzar niveles sin precedente en transacciones y patrimonio gestionado durante el último año

El mercado de valores de El Salvador alcanza un récord histórico de operaciones en 2025
DEPORTES
Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

La probable formación de la selección argentina en el amistoso ante Mauritania con Messi de titular

Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La historia de Gout Gout, el hijo de refugiados “que corría en zapatillas de lona” y es señalado como el nuevo Usain Bolt

El Inter Miami de Messi terminó un paso clave del nuevo estadio y se prepara para la inauguración ante Austin FC

TELESHOW
El inesperado cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: “Decíselo a Santiago del Moro”

El inesperado cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: “Decíselo a Santiago del Moro”

Así fue la experiencia de Wanda Nara en el tren bala de Hello Kitty en Japón: detalles excéntricos y cultura pop

La emoción de Emily Ceco después de la condena a su expareja Santiago Martínez: “Mi vida dependió un segundo de él”

El desopilante error de Juli Poggio en Pasapalabra que hizo estallar de risa a todos: el video

Mauro Icardi tendrá un día más a sus hijas tras fallo judicial en medio de la tensión con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Extraditan a Panamá a peruano acusado de estafa contra bancos

Extraditan a Panamá a peruano acusado de estafa contra bancos

Netanyahu habló sobre la muerte de Tangsiri: “Tenía las manos manchadas de sangre”

La historia real detrás de la serie “Emergencia radiactiva”: el accidente de cesio-137 que conmovió a Brasil

La gran estrategia energética de Estados Unidos

Art Basel Hong Kong en tiempos de guerra: ventas millonarias y el regreso del público VIP